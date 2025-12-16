ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026 για τις δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας

Παρατείνεται έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026, η προθεσμία για την υποβολή τωνγια το φορολογικό έτος 2024, με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώνκαι του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α1179/2025).Η παράταση δόθηκε προκειμένου να διασφαλίσει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων, ενόψει της επικείμενης τροποποίησης των σχετικών συντελεστών φορολόγησης για το συγκεκριμένο έτος.Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων β' κατηγορίας ν. 27/1975.Επισημαίνεται ότιθεωρείται εμπρόθεσμη αν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:* Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.* Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας: Θέματα Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών > Φορολογία Εισοδήματος Πλοίων > Ναυτιλιακές Δηλώσεις και Φορολογία Πλοίων/ Δήλωση φόρου 2ης κατηγορίας Ν 27/1795, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.