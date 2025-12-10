Πώς η σχέση πατέρα-κόρης διαμορφώνει αυτοπεποίθηση και συναισθηματική ασφάλεια
Πώς η σχέση πατέρα-κόρης διαμορφώνει αυτοπεποίθηση και συναισθηματική ασφάλεια
Η παρουσία του πατέρα δεν καθορίζει μόνο την παιδική ηλικία, αλλά ολόκληρη την ενήλικη ζωή της γυναίκας
Από την πρώτη στιγμή που ένας πατέρας παίρνει στην αγκαλιά του την κόρη του, δημιουργείται μια μοναδική σύνδεση, μια σχέση βαθιά που καθορίζει τόσο την παιδική, όσο την ενήλικη ζωή της. Η παρουσία του, η ασφάλεια που νιώθει δίπλα του, η τρυφερότητα και η πίστη του στις δυνατότητές της, διαμορφώνουν το έδαφος πάνω στο οποίο θα δομήσει την αυτοπεποίθηση και τη συναισθηματική ασφάλειά της. Ειδικοί συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα: ο πατέρας δεν είναι απλώς σημαντικός στη ζωή ενός κοριτσιού, αλλά είναι πολύτιμος για τη συναισθηματική ανάπτυξη, την αυτοεκτίμηση και την ψυχική της ισορροπία.
Όσο πιο στενή και υποστηρικτική είναι η σχέση πατέρα-κόρης, τόσο λιγότερες προβλέπονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα στην αισθηματική ζωή της. Photo: 123RF
Τι δείχνουν οι έρευνες
Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τη σχέση πατέρα-κόρης. Ανάμεσα σε αυτές μια από το Πανεπιστήμιο του Νιουκάστλ της Αυστραλίας, στην οποία τα κορίτσια και οι μπαμπάδες τους συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα οκτώ εβδομάδων με αθλητικές δραστηριότητες που ενίσχυαν τη φυσική κατάσταση. Παράλληλα, οι μπαμπάδες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε στρατηγικές γονεϊκότητας βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα, με στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών τους.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα κορίτσια εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στον αθλητισμό, ενώ παρατηρήθηκε ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της ανθεκτικότητας, της αυτοπεποίθησης και άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο έβλεπαν το σώμα τους. Από την άλλη, οι μπαμπάδες ανέπτυξαν καλύτερες γονεϊκές δεξιότητες στηρίζοντας περισσότερο τις κόρες τους και διαπίστωσαν ότι ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για τη σωματική και ψυχική υγεία των κοριτσιών.
Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Καράτσι έδειξε ότι η ποιότητα της σχέσης πατέρα–κόρης συνδέεται με τις διαπροσωπικές σχέσεις της κόρης. Όσο πιο στενή και υποστηρικτική είναι η σχέση τους, τόσο λιγότερες προβλέπονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα στην αισθηματική ζωή της κόρης. Άλλωστε, όπως εξηγούν οι ερευνητές, χάρη στη σχέση της με τον πατέρα, αποκτά την πρώτη εικόνα του εαυτού της και βάσει αυτής τον αποδέχεται και τον σέβεται.
Από την άλλη, η έλλειψη ουσιαστικής πατρικής παρουσίας, ή μια ψυχρή, αποστασιοποιημένη σχέση συσχετίζεται με αυξημένο στρες, δυσκολίες στην ψυχική ρύθμιση και πιθανές δυσλειτουργίες στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα. Αναλυτικότερα, μελετήθηκε η συσχέτιση της σχέσης πατέρα-κόρης με τα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Διαπιστώθηκε ότι οι νεαρές γυναίκες που βίωσαν απόρριψη ή καταπίεση από τον πατέρα τους εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία, ενώ όσες έλαβαν στήριξη και ζεστασιά, παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και λιγότερο στρες.
Η έμπρακτη, καθημερινή αποδοχή είναι θεμελιώδης για τη συναισθηματική και ψυχική ισορροπία της κόρης. Photo: pexels
Τι μπορεί να κάνει ένας πατέρας πρακτικά
Πώς μπορεί ένας πατέρας να χτίσει την αυτοπεποίθηση της κόρης του μέσα από την καθημερινή επαφή μαζί της; Σύμφωνα με τους ειδικούς υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορούν να της δώσουν όλα τα εφόδια για υγιή και ισορροπημένη ζωή.
–Να την αγαπάει και να της το δείχνει: Η έμπρακτη, καθημερινή αποδοχή, η αγάπη χωρίς όρους, είναι θεμελιώδης για τη συναισθηματική και ψυχική ισορροπία της.
–Να σέβεται και να αγαπά τη μητέρα της: Η κόρη μαθαίνει από τον πατέρα πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουν οι άνδρες, αλλά και τι σημαίνει σεβασμός, τρυφερότητα, αξιοπρέπεια.
–Να της αφιερώνει ποιοτικό χρόνο: Δεν χρειάζεται να είναι πολύς χρόνος, αρκούν συχνές ποιοτικές στιγμές μαζί της, με παιχνίδι, έναν περίπατο, μια συζήτηση ή κοινές δραστηριότητες.
–Να έχει υψηλές προσδοκίες, χωρίς να την πιέζει: Να ενθαρρύνει τις προσπάθειές της και να πιστεύει στις δυνατότητές της. Όχι για να γίνει τέλεια, αλλά για να νιώθει καλά με τον εαυτό της και με τα επιτεύγματά της. Ακόμα και αν αποτύχει να τη στηρίζει και να τη βοηθά να βρει την κατεύθυνσή της.
–Να της δίνει χώρο και ελευθερία: Να της δίνει τη δυνατότητα να πάρει της αποφάσεις που η ίδια κρίνει σωστές, να δοκιμάζει, να μαθαίνει, να είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη.
Η πατρική παρουσία είναι πολύτιμη και μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία και την ικανότητα συναισθηματικής ρύθμισης, την κοινωνικοποίηση, τις φιλίες και τις διαπροσωπικές σχέσεις, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να χαράξει η κόρη το δικό της δρόμο πιστεύοντας στον εαυτό της.
