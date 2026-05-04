Πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν στον πλανήτη;

Η Ευρώπη εμφανίζεται ισχυρότερη από τις ΗΠΑ, καθώς οι μεγαλύτερες αγορές της συγκεντρώνουν πάνω από 16 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αυξημένη διείσδυση των EV καθιστά τις οικονομίες λιγότερο εξαρτημένες από τα ορυκτά καύσιμα και πιο ανθεκτικές σε ενεργειακές κρίσεις.

Σημειώστε πως η BYD βρίσκεται στην κορυφή με περίπου 15 εκατομμύρια οχήματα, ακολουθούμενη από την Tesla με 9 εκατομμύρια και τη Volkswagen με 5,7 εκατομμύρια. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης οι BMW και Mercedes-Benz.

Η παγκόσμια στροφή προς την ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι η μετάβαση σε «καθαρότερες» μετακινήσεις δεν αποτελεί πλέον τάση, αλλά μια νέα κανονικότητα για την αυτοκινητοβιομηχανία.