Πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν στον πλανήτη;
Ρεκόρ κατέγραψε το 2025 ο παγκόσμιος στόλος ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κυριαρχία της Κίνας, όπου κυκλοφορούν περίπου 44 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου συνόλου. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 7 εκατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη η Γερμανία προηγείται με 3,2 εκατομμύρια, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.
Σημειώστε πως η BYD βρίσκεται στην κορυφή με περίπου 15 εκατομμύρια οχήματα, ακολουθούμενη από την Tesla με 9 εκατομμύρια και τη Volkswagen με 5,7 εκατομμύρια. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης οι BMW και Mercedes-Benz.
Η παγκόσμια στροφή προς την ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι η μετάβαση σε «καθαρότερες» μετακινήσεις δεν αποτελεί πλέον τάση, αλλά μια νέα κανονικότητα για την αυτοκινητοβιομηχανία.
