Πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν στον πλανήτη;
Ρεκόρ κατέγραψε το 2025 ο παγκόσμιος στόλος ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σε τροχιά εκρηκτικής ανάπτυξης συνεχίζει να κινείται η ηλεκτροκίνηση, καθώς ο παγκόσμιος στόλος ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε τα 74 εκατομμύρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση-ρεκόρ κατά 19 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του ZSW.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κυριαρχία της Κίνας, όπου κυκλοφορούν περίπου 44 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου συνόλου. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 7 εκατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη η Γερμανία προηγείται με 3,2 εκατομμύρια, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Η Ευρώπη εμφανίζεται ισχυρότερη από τις ΗΠΑ, καθώς οι μεγαλύτερες αγορές της συγκεντρώνουν πάνω από 16 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αυξημένη διείσδυση των EV καθιστά τις οικονομίες λιγότερο εξαρτημένες από τα ορυκτά καύσιμα και πιο ανθεκτικές σε ενεργειακές κρίσεις.



Σημειώστε πως η BYD βρίσκεται στην κορυφή με περίπου 15 εκατομμύρια οχήματα, ακολουθούμενη από την Tesla με 9 εκατομμύρια και τη Volkswagen με 5,7 εκατομμύρια. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης οι BMW και Mercedes-Benz.

Η παγκόσμια στροφή προς την ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι η μετάβαση σε «καθαρότερες» μετακινήσεις δεν αποτελεί πλέον τάση, αλλά μια νέα κανονικότητα για την αυτοκινητοβιομηχανία.

