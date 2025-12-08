Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ενα «βήμα» πιο κοντά στις φετινές κορυφές
Νέα ρεκόρ για Motor Oil και Viohalco - Πιέσεις στη Metlen μετά το άνοιγμα νέας short θέσης - Μεγάλα πακέτα σε Cenergy και Optima bank - Συνεχίζει τις υψηλές «πτήσεις» η Qualco
Σε «μάχη» μεταξύ αγοραστών και πωλητών εξελίχθηκε η σημερινή συνεδρίαση για το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους πρώτους να επικρατούν για τρίτη διαδοχική μέρα. Με αυτό τον τρόπο, ο Γενικός Δείκτης έμεινε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων και έκανε ένα ακόμη «βήμα» προς τα υψηλά έτους.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (8/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,56 μονάδες ή +0,17% και έκλεισε στις 2.108,30 μονάδες. Σε περίπου 14 μονάδες διαμορφώθηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.098,23 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.112,66 μονάδες. Η διαφορά έχει πλέον μειωθεί σε -0,84% από το υψηλό έτους σε επίπεδο κλεισίματος (2.126,18 μονάδες) και σε -1,26% από το φετινό ενδοσυνεδριακό ρεκόρ (2.135,29 μονάδες). Στο +43,45% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Νέα ρεκόρ «χτύπησαν» η Motor Oil και η Viohalco, οι οποίες έκλεισαν πάνω από τα 30 ευρώ και τα 11 ευρώ, αντίστοιχα. Σε ιστορικό υψηλό και η Cenergy Holdings, που πλησίασε για πρώτη φορά τα 16 ευρώ. Σε επίπεδα ρεκόρ συνέχισε η Qualco λίγες ημέρες πριν την ένταξή της στον Mid Cap. Αντίθετα, η Metlen δέχθηκε νέες πιέσεις και βρέθηκε κάτω από τα 42 ευρώ, μετά τη νέα short θέση που άνοιξε στη μετοχή από την Covalis Capital.
Μεγάλος όγκος πακέτων άλλαξε χέρια σήμερα στη Cenergy και την Optima bank. Λίγο μετά τις 14:00 πέρασαν δύο μεγάλα πακέτα στη Cenergy, συνολικά 1,44 εκατ. τεμαχίων. Οι συναλλαγές έγιναν έναντι 15,34 και 15,36 ευρώ ανά μετοχή (discount περίπου -4%), με την αθροιστική αξία τους να αγγίζει τα 22,22 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στις 16:00 πέρασαν δύο πακέτα στην Optima bank, συνολικά 5 εκατ. τεμαχίων και αξίας 38,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2,26% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι προσυμφωνημένες πράξεις πραγματοποιήθηκαν στην τιμή των 7,7 ευρώ ανά μετοχή.
Στο επίκεντρο η αντίστροφη συγχώνευση σε Πειραιώς – Eurobank και το ομόλογο της Aktor
Η Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα τη συγχώνευση με απορρόφηση με την Πειραιώς Financial Holdings. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης έχει λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings, οι οποίες θα διαγραφούν από το ΧΑ την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αντίστροφης συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Αύριο είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings, πριν από την αναμενόμενη ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης με την Eurobank. Οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προβλέπεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
Αύριο ξεκινά επίσης η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της Aktor, με στόχο την άντληση έως 140 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Το εύρος απόδοσης για το ομόλογο έχει οριστεί μεταξύ 4,7% και 5%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ομίλου, τουλάχιστον 30% της έκδοσης θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές.
Τις οικονομικές τους επιδόσεις για το εννεάμηνο του 2025 ανακοινώνουν ο ΑΔΜΗΕ την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και η Lamda Development την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Τέλος, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ οι 850.000 νέες μετοχές της Εκτέρ, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για δωρεάν διάθεση μετοχών σε δύο στελέχη της εταιρείας.
Υποτονικές οι διεθνείς αγορές με το βλέμμα στις κεντρικές τράπεζες
Αισιοδοξία επικρατεί στη Wall Street σχετικά με την ετυμηγορία της Federal Reserve την ερχόμενη Τετάρτη (10/12). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην τρίτη σερί μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης (σε εύρος 3,5%-3,75% από 3,75%-4% που είναι σήμερα). Μία «ανάσα» από το record high των 6.890 μονάδων βρίσκεται ο S&P 500. Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να χάνουν -0,2% και -0,1%, αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά +0,1%.
Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις των επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν όψει του πυκνού προγράμματος συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών, με την απόφαση της Federal Reserve να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μάλιστα, την ώρα που η Fed ετοιμάζει μείωση επιτοκίων, η ΕΚΤ αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» ακόμη και για αύξηση, όπως δήλωσε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά κατά -0,05% και οι βασικοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,3% και +0,2%.
