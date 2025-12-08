Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ενα «βήμα» πιο κοντά στις φετινές κορυφές

Νέα ρεκόρ για Motor Oil και Viohalco - Πιέσεις στη Metlen μετά το άνοιγμα νέας short θέσης - Μεγάλα πακέτα σε Cenergy και Optima bank - Συνεχίζει τις υψηλές «πτήσεις» η Qualco