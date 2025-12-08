Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές τοποθετήσεις και νέα αναμέτρηση με τις 2.100 μονάδες
Επιλεκτικό trading μετά τη διήμερη άνοδο - Στο επίκεντρο η αντίστροφη συγχώνευση σε Τρ. Πειραιώς - Eurobank και το ομόλογο της Aktor
Stock picking πραγματοποιείται στο ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από την ανάκτηση των 2.100 μονάδων, με τους επενδυτές να αρκούνται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις μετά από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ανόδου, διατηρώντας επαφή με το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (8/12), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά κατά -0,02% και διαπραγματεύεται στις 2.104,29 μονάδες. Σε περίπου 8 μονάδες διαμορφώνεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.098,23 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.106,45 μονάδες.
Τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου μετρά η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία επέστρεψε πάνω από τις 2.100 μονάδες, μειώνοντας τη διαφορά από τα υψηλά έτους στο -1%. Η απόδοση ξεπερνά το +43% εντός του 2025, της πέμπτης διαδοχικής χρονιάς κερδών για το ελληνικό χρηματιστήριο. «Σύμμαχος» στην υπεραπόδοση των τελευταίων ημερών αποδεικνύονται τα blue chips, με τη Motor Oil, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη Viohalco και την Aktor να σημειώνουν νέα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ.
