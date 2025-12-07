Ολική επαναφορά της Θεσσαλονίκης με projects εκατομμυρίων
Το μεγάλο έργο της ανάπλασης της Φιξ, η νέα μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση στο «Electra Palace», αλλά και νέες ξενοδοχειακές αφίξεις, την ώρα που η τουριστική κίνηση σημειώνει νέα άνοδο και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» οδηγεί την ανάπτυξη των 14 περιφερειακών αεροδρομίων
Ενα μεγάλο μεικτό project με χώρους πολιτισμού, φιλοξενίας, κατοικίες, χώρους εστίασης και εμπορικές χρήσεις, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου, όπως αυτό της ανάπλασης του βιομηχανικού συγκροτήματος της ιστορικής ζυθοποιίας Φιξ που ξεκινά από τις αρχές του 2026 στη δυτική πλευρά της πόλης και θα είναι έτοιμο προς το τέλος του 2028 – αρχές 2029, ένα νέο επίσης μεικτό project που δρομολογείται στην ίδια περιοχή με γραφεία και προσιτή κατοικία της τάξεως των 20.000-25.000 τ.μ., μια μεγάλη και πολυαναμενόμενη ξενοδοχειακή άφιξη στο κέντρο της πόλης μετά από επένδυση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 40 εκατ. ευρώ θα έρθει νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2027.
Πρόκειται για μερικά μόνο από τα ολοκαίνουρια, μεγάλα έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει περάσει σε περίοδο έντονης ανάπτυξης, με το αεροδρόμιο «Μακεδονία» να αναδεικνύεται φέτος «πρωταθλητής» όσον αφορά την αύξηση της κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια.
Αντίστοιχα θετικός είναι και ο πρώτος απολογισμός στα καταλύματα της πόλης, ξενοδοχεία και βραχυχρόνια μίσθωση, με τις μεγάλες αλυσίδες, εγχώριες και ξένες, να επιδιώκουν τώρα την αύξηση της παρουσίας τους με περισσότερες επώνυμες μονάδες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας συμβούλων GBR Consulting, στη Θεσσαλονίκη 27 ξενοδοχεία ανήκουν σε κάποια διεθνή, εθνική ή και τοπική αλυσίδα, αντιπροσωπεύοντας το 18% των μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και το 33% των δωματίων. Η υψηλότερη διείσδυση είναι στις κατηγορίες 4 και 5 αστέρων όπου πάνω από ένα στα δύο δωμάτια ανήκουν στις συγκεκριμένες ανώτατες κατηγορίες. Ενδεικτικά, στην αγορά, πέραν των εγχώριων ονομάτων (12 εθνικές και τρεις τοπικές αλυσίδες), έχουν παρουσία επτά διεθνή brands, σύμφωνα με την GBR Consulting, όμιλοι δηλαδή με αποτύπωμα εντός και εκτός Ελλάδος, όπως οι Marriott, Hyatt, IHG (Intercontinental Hotels Group), Leonardo Hotels – Fattal, Hilton, Wyndham, ενώ σε αυτές προσμετράται και η Zeus International Hotels & Resorts, η οποία έχει αναπτυχθεί πλέον και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, αλλάζει σταδιακά εικόνα και φέτος πραγματοποιεί ολική επαναφορά, με τις επενδυτικές προσδοκίες για τη συνέχεια να αποτυπώνονται στην κινητικότητα που καταγράφεται από το αεροδρόμιο και το λιμάνι μέχρι τον αστικό ιστό και τις νέες επενδύσεις στο real estate.
