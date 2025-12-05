Στέφανος Θεοδωρίδης (Υπερταμείο): Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις σε καινοτομία
Η μετεξέλιξη στο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, η «προίκα» των 300 εκατομμυρίων ευρώ και η αναζήτηση επιπλέον κεφαλαίων για την ενίσχυση της καινοτομίας και των στρατηγικών επενδύσεων
Τη νέα στρατηγική του Υπερταμείου, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της μετεξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, παρουσίασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Στέφανος Θεοδωρίδης στο 36ο Greek Economic Forum, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Όπως ανέφερε στη συζήτηση με τίτλο «Διαμορφώνοντας το Αύριο», το Υπερταμείο «περνάει στην τρίτη φάση εξέλιξής του με σαφή προσανατολισμό στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και έμφαση στις νέες τεχνολογίες».
Με «προίκα» τα 300 εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο ελληνικό δημόσιο, το Υπερταμείο έχει ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις στους τομείς της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της διττής χρήσης (επενδυτικό ταμείο Φαιστός, ΑΙ Factory Φάρος, ΕΛΚΑΚ).
Όπως εξήγησε στο newmoney.gr ο Στ. Θεοδωρίδης, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, προκειμένου τα κεφάλαια που θα τεθούν στη διάθεση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας του Νέου Επενδυτικού Ταμείου να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, με στόχο να φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
