Στέφανος Θεοδωρίδης (Υπερταμείο): Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις σε καινοτομία

Η μετεξέλιξη στο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, η «προίκα» των 300 εκατομμυρίων ευρώ και η αναζήτηση επιπλέον κεφαλαίων για την ενίσχυση της καινοτομίας και των στρατηγικών επενδύσεων