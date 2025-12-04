Φορολογικά συνεπείς 9 στις 10 επιχειρήσεις, δυσκολεύονται τα νοικοκυριά
Φορολογικά συνεπείς 9 στις 10 επιχειρήσεις, δυσκολεύονται τα νοικοκυριά
Η «ακτινογραφία» της εισπραξιμότητας των φόρων
Μια μάλλον δύσκολη και πιεστική εικόνα για την οικονομική κατάσταση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αποτυπώνουν τα στοιχεία για την πορεία των δημοσίων εσόδων στο δεκάμηνο του έτους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη και τους σκοπούς για τους οποίους η κυβέρνηση προχώρησε στη δραστική μείωση των φόρων, δίνοντας προτεραιότητα στην άμεση φορολογία.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταγράφουν συνολική εισπραξιμότητα, από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που ως τον Οκτώβριο άγγιζε τα 8 στα 10 ευρώ των βεβαιωμένων φόρων.
Ωστόσο, το ποσοστό συμμόρφωσης διαμορφώνεται στο 82,02%, επίδοση που είναι -οριακά- η χειρότερη που καταγράφεται από το 2021 και μετά, υποδηλώνοντας επιβράδυνση στην είσπραξη.
Την ισορροπία κρατούν κυρίως οι επιχειρήσεις. Η εικόνα των εσόδων θα ήταν δυσμενέστερη, αν δεν υπήρχε η αξιοσημείωτη συνέπεια πληρωμών από πλευράς των εταιριών.
Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων παρουσιάζει υψηλότατο ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής, το οποίο αγγίζει το 89,3% για το δεκάμηνο. Επί συνόλου βεβαιωμένων 6,25 δισ. ευρώ, τα 5,57 δισ. καταβλήθηκαν στην ώρα τους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή φορολογική συμπεριφορά του επιχειρηματικού τομέα.
Ωστόσο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει να αναμένεται η επίπτωση της φορολογικής μεταρρύθμισης που ξεκινά από τη νέα χρονιά, καθώς στόχος είναι να μειωθούν τα βάρη και, άρα, να βελτιωθεί η συμμόρφωση και η εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ενώ μια υψηλότερη εισπραξιμότητα θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ήδη θετική εκτέλεση του προϋπολογισμού, τροφοδοτώντας και μεγαλύτερες μειώσεις φόρων με νέες φοροελαφρύνσεις.
Δυσκολίες για τα νοικοκυριάΣτον αντίποδα, από την πλευρά των νοικοκυριών, η εισπραξιμότητα για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων βρίσκεται μόλις στο 74%. Σε αυτά βεβαιώθηκαν 3,9 δισ. αλλά εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα τα 2,9 δισ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η εισπραξιμότητα του συγκεκριμένου φόρου κινείται διαχρονικά μεταξύ 73% και 75%, τα χαμηλά ποσοστά φέτος (πχ 65,6% τον Ιούνιο) υπογραμμίζουν την οικονομική πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά.
- Επιπλέον:
- · για τον ΦΠΑ, η εισπραξιμότητα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας έχει περιοριστεί στο 81,6% το δεκάμηνο, μειωμένη κατά 4 μονάδες από το υψηλό του 2022 (85,36%).
- · για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) η εισπραξιμότητα κινείται επίσης χαμηλότερα από προηγούμενες χρονιές, στο 78,7% για το δεκάμηνο, με 1,56 δισ. να έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα επί συνόλου 2 δισ.
