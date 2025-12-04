Επίδομα θέρμανσης: Αύριο «κλειδώνει» η λίστα δικαιούχων, τι πρέπει να κάνετε σήμερα
Χιλιάδες αιτήσεις «κόβονται» για τεχνικές λεπτομέρειες - Ο πλήρης οδηγός της τελευταίας στιγμής
Λήγει αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025–2026 στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν και να προσέξουν κρίσιμες λεπτομέρειες ώστε να μην χάσουν την ενίσχυση. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι χιλιάδες αιτήσεις «κόβονται» για λάθη σε ΑΤΑΚ, τετραγωνικά, παροχές ρεύματος ή μη δηλωμένες μισθώσεις.
Οι αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, ενώ οι αποδεκτές αιτήσεις για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα ανέρχονται σε 784.433 και για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια σε 309.348.
Το επίδομα καλύπτει μέρος του κόστους θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και –για συγκεκριμένες ορεινές και ψυχρές περιοχές– ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, το αν θα εγκριθεί τελικά η αίτηση εξαρτάται απόλυτα από την ακρίβεια των στοιχείων που εμφανίζονται στο myΘέρμανση σε σχέση με το Ε1. Για όσους κάνουν αίτηση στο παρά ένα, ο έλεγχος της κύριας κατοικίας είναι το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό βήμα. Τα τετραγωνικά, ο όροφος, ο ΑΤΑΚ, ο αριθμός παροχής ρεύματος, η χρήση της κατοικίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας πρέπει να είναι πλήρως ταυτισμένα με όσα δηλώθηκαν στη φορολογική δήλωση. Αλλαγή κύριας κατοικίας που δεν έχει δηλωθεί ή ακίνητο που εξακολουθεί να εμφανίζεται ως δευτερεύον μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη απόρριψη.
Για τους ενοικιαστές, η ενεργή και σωστή ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης στο myAADE είναι απολύτως απαραίτητη. Χιλιάδες αιτήσεις απορρίπτονται κάθε χρόνο επειδή το μισθωτήριο έχει λήξει, δεν έχει δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη ή το ακίνητο δεν αντιστοιχεί στην παροχή ρεύματος που δηλώνει ο ενοικιαστής. Συχνή παγίδα αποτελεί και η παραμονή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα προηγούμενου ενοικιαστή, κάτι που μπλοκάρει αυτόματα την αίτηση.
Σε πολυκατοικίες, η διαδικασία κρίνεται απόλυτα από τον διαχειριστή. Η πλατφόρμα απαιτεί την καταχώρηση του λέβητα, του τύπου θέρμανσης, των τετραγωνικών και των ποσοστών συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στη δαπάνη καυσίμου. Αν δεν δηλωθούν σωστά αυτά τα στοιχεία, οι ένοικοι δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης, ακόμη κι αν έχουν υποβάλει σωστή αίτηση. Χιλιάδες πολυκατοικίες καθυστερούν επειδή δεν έχουν δηλωθεί ΑΦΜ προμηθευτή, ποσότητες πετρελαίου ή στοιχεία τιμολογίων, οδηγώντας σε μπλοκάρισμα των αιτήσεων ολόκληρου του κτιρίου.
Για όσους έχουν θέρμανση με φυσικό αέριο, τα δεδομένα κατανάλωσης αποστέλλονται απευθείας από τους παρόχους στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν ότι ο λογαριασμός βρίσκεται στο σωστό όνομα και ότι το σύστημα εμφανίζει την παροχή ως κύρια κατοικία. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης, η επιδότηση μειώνεται ή δεν καταβάλλεται καθόλου. Αντίστοιχα, για την ηλεκτρική θέρμανση –όπου αυτή επιδοτείται– η πλατφόρμα διασταυρώνει αυτόματα περιοχή, παροχή ρεύματος και στοιχεία κύριας κατοικίας, με αποτέλεσμα παλιά ή ανενεργή παροχή να οδηγεί σε απόρριψη.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας αύριο, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μόνο για την καταχώρηση παραστατικών αγοράς καυσίμων και όχι για νέες αιτήσεις. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται μέσα στον Δεκέμβριο για όσους έχουν ήδη ανεβάσει παραστατικά πετρελαίου και ξύλων, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση τα ποσά θα καταβληθούν σταδιακά, ανάλογα με τα στοιχεία που θα στείλουν οι πάροχοι. Η ΑΑΔΕ θα εκδώσει επιπλέον ημερομηνίες για όσους υποβάλλουν παραστατικά αργότερα, όμως μόνο όσοι έχουν προλάβει να καταθέσουν αίτηση έως αύριο θα βρίσκονται στους δικαιούχους.
