ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη και EBITDA 165,9 εκατ. στο α’ τρίμηνο, στα €8 δισ. το ανεκτέλεστο
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη και EBITDA 165,9 εκατ. στο α’ τρίμηνο, στα €8 δισ. το ανεκτέλεστο
Ο CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστήριξε ότι οι νέες γεωπολιτικές και κλιματικές συνθήκες επιβάλλουν ανθεκτικές υποδομές, εναλλακτικές λύσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό - Ζήτησε επιτάχυνση των μεγάλων έργων και αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων
Η ανθεκτικότητα των υποδομών, η ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων σε έναν κόσμο γεωπολιτικών και κλιματικών αναταράξεων, η επιτάχυνση των μεγάλων επενδύσεων και η αποφυγή της παρατεταμένης εκλογολογίας αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της παρέμβασης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργου Περιστέρη.
Ο επικεφαλής του ομίλου υποστήριξε μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνουν στα Χανιά το Powergame.gr και το Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τα κεφάλαια, τις τράπεζες και τη σταθερότητα για να προχωρήσει άμεσα σε κρίσιμα έργα υποδομών, χωρίς να περιμένει τον επόμενο κύκλο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Αναφερόμενος στην κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές ελλείψεις στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και του ηλεκτρισμού, παρά τις διεθνείς συγκρούσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το κόστος έχει αυξηθεί αισθητά, ενώ ορισμένα κρίσιμα προϊόντα με μεγάλους χρόνους παράδοσης αντιμετωπίζουν ήδη πιέσεις λόγω της εκρηκτικής ζήτησης που δημιουργούν οι ανάγκες των data centers και της ενεργειακής μετάβασης. Προειδοποίησε μάλιστα ότι μια παρατεταμένη περίοδος αβεβαιότητας θα δυσκολέψει σημαντικά την πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κλιματική κρίση, την οποία περιέγραψε ως «κλιματική καταστροφή σε εξέλιξη». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα έργα δεν μπορούν να σχεδιάζονται με βάση ιστορικά δεδομένα που δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα. Αντίθετα, απαιτείται ένας νέος σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη τα ακραία καιρικά φαινόμενα και θα ενσωματώνει υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας.
Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστήριξε επίσης ότι οι υποδομές δεν πρέπει να αξιολογούνται αποκλειστικά με οικονομικούς όρους. Όπως ανέφερε, οι νέες συνθήκες επιβάλλουν να διαθέτουν και στρατηγική αξία, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν διαφορετικά σενάρια και έκτακτες ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι ο όμιλος επενδύει πάντοτε με ορίζοντα 20 έως 30 ετών, προσπαθώντας να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο επικεφαλής του ομίλου υποστήριξε μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνουν στα Χανιά το Powergame.gr και το Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τα κεφάλαια, τις τράπεζες και τη σταθερότητα για να προχωρήσει άμεσα σε κρίσιμα έργα υποδομών, χωρίς να περιμένει τον επόμενο κύκλο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Αναφερόμενος στην κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές ελλείψεις στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και του ηλεκτρισμού, παρά τις διεθνείς συγκρούσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το κόστος έχει αυξηθεί αισθητά, ενώ ορισμένα κρίσιμα προϊόντα με μεγάλους χρόνους παράδοσης αντιμετωπίζουν ήδη πιέσεις λόγω της εκρηκτικής ζήτησης που δημιουργούν οι ανάγκες των data centers και της ενεργειακής μετάβασης. Προειδοποίησε μάλιστα ότι μια παρατεταμένη περίοδος αβεβαιότητας θα δυσκολέψει σημαντικά την πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κλιματική κρίση, την οποία περιέγραψε ως «κλιματική καταστροφή σε εξέλιξη». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα έργα δεν μπορούν να σχεδιάζονται με βάση ιστορικά δεδομένα που δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα. Αντίθετα, απαιτείται ένας νέος σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη τα ακραία καιρικά φαινόμενα και θα ενσωματώνει υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας.
Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστήριξε επίσης ότι οι υποδομές δεν πρέπει να αξιολογούνται αποκλειστικά με οικονομικούς όρους. Όπως ανέφερε, οι νέες συνθήκες επιβάλλουν να διαθέτουν και στρατηγική αξία, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν διαφορετικά σενάρια και έκτακτες ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι ο όμιλος επενδύει πάντοτε με ορίζοντα 20 έως 30 ετών, προσπαθώντας να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα