Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης - Τι πρέπει να γνωρίζουν διαχειριστές και ένοικοι πολυκατοικιών
Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης - Τι πρέπει να γνωρίζουν διαχειριστές και ένοικοι πολυκατοικιών
Τελευταία ευκαιρία για το επίδομα θέρμανσης, κλείνει η πλατφόρμα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να κλείνει οριστικά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.
Η σχετική προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 και την αίτηση την πλατφόρμα «myΘέρμανση» εκπνέει στις 5 Δεκεμβρίου. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να λάβουν προκαταβολή έως 60% του ποσού πριν από τα Χριστούγεννα (σ.σ. στις 23 Δεκεμβρίου).
Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τον Μάιο για το υπόλοιπο ποσό. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις μορφές θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, φυσικού αερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, επιχειρώντας να προλάβει τα συνηθέστερα λάθη στα οποία υποπίπτουν πολλοί ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων κατά την υποβολή των αιτήσεων.
Διαβάστε επίσης: Επίδομα θέρμανσης 2025-2026, πλήθος αιτήσεων για πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα
Όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση. Ειδικά σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση. Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους. Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους). Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, καθώς έχει παρατηρηθεί να δίνουν άλλον ΑΦΜ στα παραστατικά αγοράς κατά την αγορά πετρελαίου και άλλο να δηλώνουν μέσα στην αίτηση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ποτέ το επίδομα.
-Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Επίδομα Θέρμανσης 2025 - 2026, ΕΔΩ.
-Οδηγός για υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myΘέρμανση, ΕΔΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 5 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η σχετική προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 και την αίτηση την πλατφόρμα «myΘέρμανση» εκπνέει στις 5 Δεκεμβρίου. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να λάβουν προκαταβολή έως 60% του ποσού πριν από τα Χριστούγεννα (σ.σ. στις 23 Δεκεμβρίου).
Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως τον Μάιο για το υπόλοιπο ποσό. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις μορφές θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων πετρελαίου, φυσικού αερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους, επιχειρώντας να προλάβει τα συνηθέστερα λάθη στα οποία υποπίπτουν πολλοί ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων κατά την υποβολή των αιτήσεων.
Διαβάστε επίσης: Επίδομα θέρμανσης 2025-2026, πλήθος αιτήσεων για πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα
Όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση. Ειδικά σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση. Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους. Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους). Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.
Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, καθώς έχει παρατηρηθεί να δίνουν άλλον ΑΦΜ στα παραστατικά αγοράς κατά την αγορά πετρελαίου και άλλο να δηλώνουν μέσα στην αίτηση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ποτέ το επίδομα.
-Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Επίδομα Θέρμανσης 2025 - 2026, ΕΔΩ.
-Οδηγός για υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myΘέρμανση, ΕΔΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 5 Δεκεμβρίου μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα