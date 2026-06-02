Χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ: Οι πέντε αλλαγές στις ρυθμίσεις-ανάσα που έρχονται έως το τέλος Ιουνίου
Χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ: Οι πέντε αλλαγές στις ρυθμίσεις-ανάσα που έρχονται έως το τέλος Ιουνίου
Πώς θα ρυθμίσουν όσοι έχουν χρέη στο δημόσιο
Σταδιακά έως το τέλος του Ιουνίου ξεδιπλώνεται ένα νέο πακέτο πέντε παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με στόχο να δοθούν περισσότερες δόσεις, να «ξεπαγώσουν» δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και να ενισχυθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς η σχετική διαγωνιστική διαδικασία μπαίνει στην τελική της φάση.
Το νέο πλαίσιο έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και servicers ξεπερνούν τα 240 δισ. ευρώ. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, η αποδέσμευση κατασχεμένων λογαριασμών, η πιο στοχευμένη προστασία της κύριας κατοικίας και η ενεργοποίηση του νέου φορέα για τα ακίνητα.
Το νέο πλαίσιο έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και servicers ξεπερνούν τα 240 δισ. ευρώ. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, η αποδέσμευση κατασχεμένων λογαριασμών, η πιο στοχευμένη προστασία της κύριας κατοικίας και η ενεργοποίηση του νέου φορέα για τα ακίνητα.
1. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεωνΜέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να ψηφιστεί η νέα έκτακτη ρύθμιση για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ. Μέσω ειδικής εφαρμογής στο myAADE και στο ΚΕΑΟ θα ενταχθούν οφειλέτες που είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη έως 31 Δεκεμβρίου 2023, αρκεί αυτά να παραμένουν αρρύθμιστα έως τις 21 Απριλίου 2026. Προϋπόθεση είναι επίσης να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι 30 ευρώ και το χρέος θα επιβαρύνεται με σταθερό επιτόκιο 5,84%.
2. Εξωδικαστικός για μικρότερα χρέηΟ εξωδικαστικός μηχανισμός ανοίγει και για οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα χρέη μπορούν να αποπληρωθούν σε έως και 240 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 3%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και «κούρεμα» της οφειλής.
3. Ξεπάγωμα δεσμευμένων λογαριασμώνΟι κατασχεμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί θα μπορούν να αποδεσμευτούν με την καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί. Το μέτρο δίνει άμεση ανάσα ρευστότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά θα ισχύσει μόνο μία φορά. Αν δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, νέα αποδέσμευση θα είναι δυνατή μόνο μετά την πλήρη εξόφληση.
4. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίαςΣημαντικές αλλαγές έρχονται και στην προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει ρύθμιση αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία, χωρίς να συνυπολογίζεται το σύνολο της περιουσίας, όπως συμβαίνει σήμερα. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις.
5. Φορέας ΑκινήτωνΟ Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων περνά στην τελική ευθεία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ανοίγει ο φάκελος της μίας δεσμευτικής προσφοράς που κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να φανεί αν πρόκειται για μεμονωμένο επενδυτή ή για κοινοπραξία. Ο Φορέας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του φθινοπώρου, ενώ έως τότε θα παραμείνει ενεργό το ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης και αναστολής πλειστηριασμών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα