Ανεξαρτητοποιούνται σήμερα Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Τζούφη και Φωτίου, διαλύεται η ΚΟ της Νέας Αριστεράς
Ανεξαρτητοποιούνται εντός της ημέρας επτά βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην ΚΟ του κόμματος.

Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη, οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος με κοινή επιστολή τους θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα της Νέας Αριστεράς.

Στη Νέα Αριστερά παραμένουν η Σία Αναγνωστοπούλου, η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Δρίτσας.

Κατά πληροφορίες του «ΘΕΜΑΤΟΣ», οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν θα ανοίξουν άμεσα τα χαρτιά τους.
