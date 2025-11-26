Επίδομα θέρμανσης 2025: Μέχρι πότε θα γίνονται αιτήσεις στην πλατφόρμα, ποιοι θα λάβουν έως και 1.200 ευρώ - Δείτε τα ποσά ενίσχυσης
Επίδομα θέρμανσης 2025: Μέχρι πότε θα γίνονται αιτήσεις στην πλατφόρμα, ποιοι θα λάβουν έως και 1.200 ευρώ - Δείτε τα ποσά ενίσχυσης
Λίγες ημέρες πριν λήξει η προθεσμία έχουν γίνει αποδεκτές σχεδόν 900.000 αιτήσεις! - Ποιοι θα λάβουν έως 1.200€
Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης 2025 παραμένει ανοιχτή και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να εξασφαλίσουν ενίσχυση έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και το είδος καυσίμου.
Πρόκειται για ένα μέτρο που συνεχίζει να στηρίζει όσους επιβαρύνονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος θέρμανσης, ιδιαίτερα στις πιο ψυχρές ζώνες της χώρας.
Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης «τρέχουν» στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με την προθεσμία υποβολής να λήγει την 5η Δεκεμβρίου.
Για άγαμους: έως 16.000 ευρώ.
Για έγγαμους: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Ενδεικτικά:
Οικογένεια με 1 παιδί → όριο 29.000 ευρώ
Με 2 παιδιά → 34.000 ευρώ
Με 3 παιδιά → 39.000 ευρώ
Για μονογονεϊκά νοικοκυριά, το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.
Όσοι έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλουν να μην υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ σε συνολικά ακαθάριστα έσοδα.
Δικαιούχοι του επιδόματοςΤο επίδομα παρέχεται σε νοικοκυριά που θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλετ, βιομάζα, καυσόξυλα, ηλεκτρική θέρμανση ή τηλεθέρμανση. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:
Ποσά ενίσχυσης και δόσειςΤο ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με:
-το είδος καυσίμου,
-την περιοχή κατοικίας,
-τη βαρύτητα του χειμώνα.
Στις πιο ψυχρές περιοχές το ποσό αυξάνεται έως 25%, αγγίζοντας το μέγιστο των 1.200 ευρώ, βάσει του κλιματικού συντελεστή.
Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο συν μία δόσεις, μέσω τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δέκα ημέρες πριν λήξει η προθεσμία έχουν γίνει αποδεκτές σχεδόν 900.000 αιτήσεις!
