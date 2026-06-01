Η Anthropic ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στη Wall Street το φθινόπωρο

Από αουτσάιντερ… κυρίαρχος του παιχνιδιού

Σε μια κίνηση-ματ που αναδιατάσσει πλήρως τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Anthropic PBC κατέθεσε εμπιστευτικά τα προσχέδια των εγγράφων για την Αρχική Δημόσια Εγγραφή (IPO) της. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον δημιουργό του Claude ένα βήμα πριν από το μεγάλο ντεμπούτο στη Wall Street, το οποίο τοποθετείται χρονικά ήδη από αυτό το φθινόπωρο, αφήνοντας πίσω τον μακροχρόνιο και κύριο ανταγωνιστή της, την OpenAI.«Ο αριθμός των μετοχών που θα προσφερθούν και η τιμή δεν έχουν ακόμη καθοριστεί», περιορίστηκε να αναφέρει η εταιρεία σε επίσημη ανάρτηση στο blog της τη Δευτέρα.

Η Anthropic, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν το «αουτσάιντερ» απέναντι στην OpenAI, έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία άντλησε πρόσφατα το αστρονομικό ποσό των 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έναν ιστορικό γύρο χρηματοδότησης, με την αποτίμησή της να εκτοξεύεται στα 965 δισεκατομμύρια δολάρια (συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης), ξεπερνώντας για πρώτη φορά την αξία της OpenAI.



Οι αλματώδεις τεχνολογικές πρόοδοι της Anthropic στους τομείς του προγραμματισμού και της κυβερνοασφάλειας έχουν προκαλέσει αίσθηση στις αγορές, προσελκύοντας μαζικά μεγάλους επιχειρηματικούς πελάτες. Με την κατάθεση της αίτησης IPO, η εταιρεία είναι έτοιμη να ανοίξει πρώτη την πόρτα των δημόσιων αγορών, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε τεράστια επενδυτικά κεφάλαια.



Η ίδια η OpenAI, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, προετοιμάζει πυρετωδώς τη δική της εμπιστευτική αίτηση για τις επόμενες εβδομάδες, στοχεύοντας επίσης σε μια δημόσια εγγραφή εντός του φθινοπώρου, κάτι που προμηνύει μια επική «μητέρα των μαχών» στο ταμπλό της Νέας Υόρκης.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr