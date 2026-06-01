Η Anthropic ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στη Wall Street το φθινόπωρο
Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το δημοφιλές chatbot Claude ανακοίνωσε ότι κατέθεσε εμπιστευτικά τα απαραίτητα έγγραφα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) προκειμένου να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO)
«Ο αριθμός των μετοχών που θα προσφερθούν και η τιμή δεν έχουν ακόμη καθοριστεί», περιορίστηκε να αναφέρει η εταιρεία σε επίσημη ανάρτηση στο blog της τη Δευτέρα.
Από αουτσάιντερ… κυρίαρχος του παιχνιδιού
Η Anthropic, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν το «αουτσάιντερ» απέναντι στην OpenAI, έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία άντλησε πρόσφατα το αστρονομικό ποσό των 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έναν ιστορικό γύρο χρηματοδότησης, με την αποτίμησή της να εκτοξεύεται στα 965 δισεκατομμύρια δολάρια (συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης), ξεπερνώντας για πρώτη φορά την αξία της OpenAI.
Οι αλματώδεις τεχνολογικές πρόοδοι της Anthropic στους τομείς του προγραμματισμού και της κυβερνοασφάλειας έχουν προκαλέσει αίσθηση στις αγορές, προσελκύοντας μαζικά μεγάλους επιχειρηματικούς πελάτες. Με την κατάθεση της αίτησης IPO, η εταιρεία είναι έτοιμη να ανοίξει πρώτη την πόρτα των δημόσιων αγορών, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε τεράστια επενδυτικά κεφάλαια.
Η ίδια η OpenAI, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, προετοιμάζει πυρετωδώς τη δική της εμπιστευτική αίτηση για τις επόμενες εβδομάδες, στοχεύοντας επίσης σε μια δημόσια εγγραφή εντός του φθινοπώρου, κάτι που προμηνύει μια επική «μητέρα των μαχών» στο ταμπλό της Νέας Υόρκης.
