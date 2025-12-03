Τεχνητή νοημοσύνη με δύο ταχύτητες: Οι πρωτοπόροι τρέχουν, οι περισσότερες επιχειρήσεις μένουν πίσω
Τι δείχνει η έρευνα της Grant Thornton για τις ελληνικές επιχειρήσεις και πώς βιομηχανία, τράπεζες, ασφάλιση και τεχνολογία χαράσσουν τον δρόμο της τεχνητής νοημοσύνης - Τι είπαν στο συνέδριο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Βασίλης Ψάλτης, Χρήστος Μεγάλου, Φιλίππα Μιχάλη και Γιάννα Ανδρονοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα προχωρά με δύο ταχύτητες και με εμφανή αντίφαση ανάμεσα στην αναγνώριση της σημασίας της και στη βούληση για ουσιαστικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Future Unfold 2025 της Grant Thornton, μόλις δύο στις δέκα επιχειρήσεις ενσωματώνουν σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού τους, χωρίς όμως αυτή η κίνηση να συνοδεύεται –στην πλειονότητά των περιπτώσεων– από πραγματικά επενδυτικά σχέδια.
Είναι ενδεικτικό ότι μόλις το 45% των επιχειρήσεων δηλώνει πως σκοπεύει να δαπανήσει έως 150.000 ευρώ για τεχνητή νοημοσύνη στην επόμενη τριετία, γεγονός που αποτυπώνει πόσο συντηρητικά εξακολουθούν να κινούνται οι ελληνικές εταιρείες στις σχετικές επενδύσεις, παρ’ όλο που η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ότι το AI είναι κρίσιμο για την ανταγωνιστικότητά τους.
Την ίδια στιγμή, η έρευνα αναδεικνύει μια σαφή εικόνα διαφορετικής ψηφιακής ωριμότητας ανά μέγεθος. Οι μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν οι πιο ψηφιακά ώριμες, ωστόσο η έκπληξη έρχεται από τις μικρές, όπου η τεχνολογική ωριμότητα αυξήθηκε εντυπωσιακά από 39% το 2023 σε 58% το 2025. Παρά την πρόοδο αυτή, λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις διαθέτουν πραγματικά ξεκάθαρη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, γεγονός που λειτουργεί ως βασικό φρένο για τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Στο επίπεδο της βασικής ψηφιακής παρουσίας, η εικόνα είναι σαφώς πιο ώριμη: στο 93% των επιχειρήσεων υπάρχει εταιρικό website, το 86% διαθέτει παρουσία στα social media, ενώ το e-shop έχει αυξηθεί από 32% το 2024 σε 43% το 2025. Ωστόσο, η μετάβαση από την απλή ψηφιακή παρουσία στη στρατηγική αξιοποίηση του AI ως εργαλείου παραγωγικότητας και λήψης αποφάσεων παραμένει ζητούμενο για τη μεγάλη μάζα της αγοράς.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο CEO της Grant Thornton Ελλάδος, Βασίλης Καζάς, περιέγραψε τη νέα πραγματικότητα ως μια εποχή όπου η τεχνολογία «αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο και πολλαπλασιάζει την ικανότητά του για καινοτομία», ανακοινώνοντας παράλληλα και τη δημιουργία AI Center of Excellence για τη στήριξη της αγοράς στην πρακτική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
«Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει νέες ανάγκες»Στο συνέδριο χθες ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος μίλησε για χάσμα στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης τονίζοντας όμως ότι είναι κομμάτι της εξέλιξης και δεν πρέπει να την φοβούνται οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι. «Ο βαθμός ενασχόλησης με την τεχνητή νοημοσύνη είναι αντιστρόφως ανάλογος του μεγέθους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν είτε ασχοληθεί είτε είχαν βάλει πρόγραμμα να ενσωματώσουν την AI στα συστήματά τους και στις διαδικασίες τους. Όσο όμως έπεφτε το μέγεθος, τόσο οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν καμία επαφή και κανένα πλάνο», σημείωσε μεταξύ άλλων.
