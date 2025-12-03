Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Η νέα αυτή πληρωμή αφορά συνολικά 760 ηλεκτρικά οχήματα, ενισχύοντας το δίκτυο καθαρών μεταφορών στη χώρα και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε νέα πληρωμή δικαιούχων στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», ενισχύοντας περαιτέρω τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σήμερα, Τετάρτη, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 748 δικαιούχων το ποσό των 1.264.939,29 ευρώ, βάσει της 13ης απόφασης έγκρισης πίστωσης. Από αυτά, 943.020,74 ευρώ αφορούν 649 φυσικά πρόσωπα, ενώ 321.918,55 ευρώ κατευθύνονται σε 99 νομικά πρόσωπα.

Η νέα αυτή πληρωμή αφορά συνολικά 760 ηλεκτρικά οχήματα, ενισχύοντας το δίκτυο καθαρών μεταφορών στη χώρα και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Από την έναρξη του προγράμματος τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ, ποσό που αποτυπώνει τη συνεχή στήριξη της Πολιτείας προς την ηλεκτροκίνηση και την πράσινη ανάπτυξη.

