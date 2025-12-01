Wood & Company: Η ελληνική οικονομία θα ανεβάσει ρυθμό ανάπτυξης το 2026 και 2027
Wood & Company Ελληνική οικονομία

Στήριξη από κατανάλωση, επενδύσεις, τουρισμό και άνοδο μισθών, ενώ το δημόσιο χρέος μειώνεται σταθερά

Νίκος Μελαχροινός
Η Wood & Company προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα φάση επιτάχυνσης, με τον ρυθμό ανάπτυξης να αναβαθμίζεται στο 2,5% για το 2026 και στο 3,2% για το 2027, έναντι 2% το 2025. Η εικόνα αυτή στηρίζεται τόσο στη διατήρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε θετική τροχιά όσο και στην επανενδυνάμωση των επενδύσεων και της αγοράς εργασίας.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2025 δείχνει αυξημένο momentum στην κατανάλωση, καθώς τόσο τα αγαθά όσο και οι υπηρεσίες ενισχύονται, βοηθούμενα από την ανοδική πορεία των τουριστικών εισπράξεων που φτάνουν πλέον στο 9,4% του ΑΕΠ. Παράλληλα, οι πραγματικοί μισθοί καταγράφουν σταθερή άνοδο, ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 στα 880 ευρώ το 2025 και η ήδη προγραμματισμένη άνοδός του στα 950 ευρώ το 2027 δημιουργούν ένα ασφαλές πλαίσιο για την ενίσχυση της ζήτησης.

Στο επενδυτικό σκέλος, η Ελλάδα παραμένει σε ανοδική τροχιά. Το ποσοστό επενδύσεων προς το ΑΕΠ έχει κινηθεί από το 11% το 2020 στο 16% το 2024, με τις προοπτικές για τα επόμενα δύο χρόνια να εμφανίζονται επίσης θετικές. Η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι καθοριστική, καθώς ήδη έχει εισρεύσει το 65% των διαθέσιμων κονδυλίων, ενώ ετοιμάζεται και νέο αίτημα ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

