CVC: Αποκτά τον έλεγχο της Low Carbon με επένδυση 1,3 δισ. δολαρίων
CVC: Αποκτά τον έλεγχο της Low Carbon με επένδυση 1,3 δισ. δολαρίων
Η CVC επενδύει 1,3 δισ. δολάρια στη Low Carbon, αποκτώντας πλειοψηφικό έλεγχο και επιταχύνοντας έργα σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και αποθήκευση ενέργειας σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Πολωνία
Στην καρδιά της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, η Low Carbon προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς: συγκέντρωσε 1,1 δισ. λιρών (1,3 δισ. δολάρια) με επενδυτικό σχήμα που φέρνει την CVC Capital Partners σε θέση πλειοψηφικού μετόχου. Η επένδυση πραγματοποιείται μέσω του infrastructure βραχίονα της CVC, ενισχύοντας τη δυναμική της εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στο deal συμμετέχει και η Massachusetts Mutual Life Insurance Company, ήδη μέτοχος της Low Carbon, χωρίς να αποκαλύπτονται τα επιμέρους ποσά. Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην επιτάχυνση έργων καθαρής ηλεκτροπαραγωγής σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη — εκεί όπου οι κυβερνήσεις αναζητούν απεξάρτηση από το φυσικό αέριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Στο deal συμμετέχει και η Massachusetts Mutual Life Insurance Company, ήδη μέτοχος της Low Carbon, χωρίς να αποκαλύπτονται τα επιμέρους ποσά. Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην επιτάχυνση έργων καθαρής ηλεκτροπαραγωγής σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη — εκεί όπου οι κυβερνήσεις αναζητούν απεξάρτηση από το φυσικό αέριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα