Ανάλυση τράπεζας Πειραιώς: Θετική δυναμική για την Ελλάδα με όχημα την κατανάλωση

Οι δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας παραμένουν ευνοϊκές με σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα και αποκλιμάκωση του χρέους - Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση και στο 1,4% σε ετήσια