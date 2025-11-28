Ανάλυση τράπεζας Πειραιώς: Θετική δυναμική για την Ελλάδα με όχημα την κατανάλωση
Οι δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας παραμένουν ευνοϊκές με σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα και αποκλιμάκωση του χρέους - Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση και στο 1,4% σε ετήσια
Την ανθεκτική, ταχύτερη αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας για το 2026 αναδεικνύει η Τράπεζα Πειραιώς στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Autumn 2025, Economic Forecast” και την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2026, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει θετική δυναμική, με ανάπτυξη άνω του 2,0%, καθώς στηρίζεται στην άνοδο της κατανάλωσης και στην ενίσχυση των επενδύσεων μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Για το 2027 η αύξηση του ΑΕΠ σύμφωνα με την ΕΕ, αναμένεται να μετριαστεί στο 1,7%, καθώς ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ολοκληρώνεται. Ταυτόχρονα οι δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας παραμένουν ευνοϊκές με σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα και αποκλιμάκωση του χρέους τόσο σε ονομαστικούς όρους όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings στις 7 Νοεμβρίου επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB και αναβάθμισε το Outlook σε θετικό από το σταθερό. Στις 14 Νοεμβρίου ο οίκος Fitch Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε BBB από BBB-, με σταθερό Outlook. Στις 26 Νοεμβρίου η Ε.Ε εκταμίευσε €2,1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προς την Ελλάδα, σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου. Συνεπώς, η Ελλάδα έχει πλέον εισπράξει €23,4 δισ. από το ΤΑΑ, ποσό που φτάνει το 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».
