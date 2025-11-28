COCO-MAT: Σφίγγει ο κλοιός – Ζημιές, ρευστότητα στο ναδίρ και ακόμη χωρίς deal με την Πειραιώς
Τζίρος μειωμένος, ζημιές αυξημένες, ταμείο 276 χιλ. ευρώ και «ουσιώδης αβεβαιότητα» από τους ορκωτούς για το δημιούργημα των Μιχάλη και Πολ Ευμορφίδη, ενώ η συμφωνία αναδιάρθρωσης του καταγγελμένου δανείου των 23 εκατ. παραμένει ζητούμενο
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την COCO-MAT των αδερφών Μιχάλη και Πολ Ευμορφίδη, καθώς οι ζημιές διευρύνονται, η πίεση στη ρευστότητα εντείνεται και εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία με την Πειραιώς για το καταγγελμένο από το 2022 ομολογιακό δάνειο των 23 εκατ. ευρώ. Παρά τη σύναψη νέας περιόδου ανοχής (standstill) την άνοιξη του 2024, οι διαπραγματεύσεις για νέους όρους αποπληρωμής παραμένουν ανοιχτές, την ώρα που τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας υποχωρούν σε οριακά επίπεδα και οι ορκωτοί ελεγκτές μιλούν ξεκάθαρα για «ουσιώδη αβεβαιότητα» ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας.
Ήδη από τα στοιχεία της χρήσης 2024, που μόλις δημοσιοποιήθηκαν, αποτυπώνεται μια εικόνα που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 18,17 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,6% σε σχέση με το 2023, ενώ το μικτό κέρδος έπεσε στα 9,41 εκατ. ευρώ από 10,51 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.
