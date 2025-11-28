COCO-MAT: Σφίγγει ο κλοιός – Ζημιές, ρευστότητα στο ναδίρ και ακόμη χωρίς deal με την Πειραιώς

Τζίρος μειωμένος, ζημιές αυξημένες, ταμείο 276 χιλ. ευρώ και «ουσιώδης αβεβαιότητα» από τους ορκωτούς για το δημιούργημα των Μιχάλη και Πολ Ευμορφίδη, ενώ η συμφωνία αναδιάρθρωσης του καταγγελμένου δανείου των 23 εκατ. παραμένει ζητούμενο