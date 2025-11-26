Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Η δυναμική του κλάδου στις «top» περιοχές της Αθήνας

Το προφίλ των ιδιοκτητών - Το προφίλ της αγοράς χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό «ατομικής» δραστηριοποίησης - Γιατί οι νέοι κανόνες δεν λύνουν το πρόβλημα της στέγασης