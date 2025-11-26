Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Η δυναμική του κλάδου στις «top» περιοχές της Αθήνας
Το προφίλ των ιδιοκτητών - Το προφίλ της αγοράς χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό «ατομικής» δραστηριοποίησης - Γιατί οι νέοι κανόνες δεν λύνουν το πρόβλημα της στέγασης
Ο κλάδος της οικονομίας διαμοιρασμού, ή αλλιώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχει πλέον εδραιωθεί στη χώρα μας. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι η δραστηριότητα αυτή συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, του κατασκευαστικού κλάδου και στη γενικότερη άνοδο των αξιών στην ακίνητη περιουσία—τόσο των αντικειμενικών όσο και των εμπορικών.
Σε πολλές περιοχές της Αθήνας, μάλιστα, άλλαξε ουσιαστικά τις τιμές των ακινήτων και συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων εμπορικών ζωνών και σημείων οικονομικής δραστηριότητας, αναδιαμορφώνοντας τον οικονομικό και κοινωνικό χάρτη των γειτονιών.
Παράλληλα, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου τουριστικού μοντέλου. Για ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών, η διάθεση ακινήτων μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος.
Θα πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι, αν και δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα, η βραχυχρόνια μίσθωση συμβάλλει στη μείωση της διαθεσιμότητας ακινήτων προς μακροχρόνια μίσθωση, γεγονός που συνδέεται με την άνοδο των ενοικίων και κατ’ επέκταση με την επιβάρυνση του συνολικού κόστους στέγασης. Σύμφωνα με την έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 0,4%-1% των κατοικιών είναι αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση.
Διαβάστε όλο το άρθρο του Θεμιστοκλή-Ανδρέα Μπάκα, Πρόεδρο Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates, στο newmoney.gr
