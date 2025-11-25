Πόσο… ακριβά ζείτε; Το application της ΕΚΤ που δείχνει το προσωπικό σας πληθωρισμό
Πόσο… ακριβά ζείτε; Το application της ΕΚΤ που δείχνει το προσωπικό σας πληθωρισμό
Ένα νέο εργαλείο της ΕΚΤ αποκαλύπτει γιατί άλλοι «βλέπουν» 3% και άλλοι πληρώνουν σαν να είναι 13% – Υπολογίστε τι πραγματικά «καίει» στο καλάθι
Ο καθένας έχει δικό του πληθωρισμό – και τώρα η ΕΚΤ τον μετρά. Παρότι οι επίσημοι δείκτες δείχνουν ότι η ακρίβεια αποκλιμακώνεται, οι τιμές στην καθημερινότητα παραμένουν ψηλά και δημιουργούν τη γνωστή απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ανακοινώνεται και σε αυτό που ζούμε. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιούργησε μια διαδραστική εφαρμογή που υπολογίζει τον «προσωπικό πληθωρισμό», με βάση τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες κάθε νοικοκυριού. Από το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα μέχρι τα ενοίκια και τις υπηρεσίες, ο χρήστης βλέπει ποια προϊόντα ανεβάζουν τον δικό του δείκτη και πώς αυτός συγκρίνεται με τον επίσημο ΕνΔΤΚ.
Ο υπολογιστής προσωπικού πληθωρισμού της ΕΚΤ λειτουργεί με βάση το δικό σας «καλάθι» δαπανών: επιλέγετε τη χώρα σας, δηλώνετε πόσα ξοδεύετε κάθε μήνα στις 12 βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών (ή ακόμη πιο αναλυτικά, σε υποκατηγορίες), και η εφαρμογή υπολογίζει έναν προσωπικό δείκτη που συγκρίνεται με τον επίσημο εθνικό και με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Για δαπάνες που δεν γίνονται συχνά –όπως η αγορά αυτοκινήτου– το ποσό «σπάει» σε μήνες χρήσης (π.χ. χρήση 6 ετών = 72 μήνες). Μόλις συμπληρωθούν τα στοιχεία, εμφανίζεται ο επίσημος πληθωρισμός για την περίοδο, ο προσωπικός δείκτης σας, και οι κατηγορίες που σας επηρεάζουν περισσότερο.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτόματα τα μηνιαία επικαιροποιημένα στοιχεία τιμών από τη βάση δεδομένων της ΕΚΤ, χωρίς να αποθηκεύει καμία προσωπική πληροφορία. Ο προσωπικός πληθωρισμός υπολογίζεται ως «σταθμισμένος» μέσος όρος των αυξήσεων τιμών στα προϊόντα που αγοράζετε, ανάλογα με το ποσοστό που καταλαμβάνουν στο δικό σας καλάθι. Πρόκειται για μια εκτίμηση –όχι απόλυτη μέτρηση– αφού για πλήρη ακρίβεια θα απαιτούνταν δεδομένα για κάθε προϊόν που αγοράζει ένας καταναλωτής σήμερα και πριν από έναν χρόνο.
Η ΕΚΤ εξηγεί εύκολα τι είναι ο πληθωρισμός, πώς μετριέται και γιατί συχνά τον αισθανόμαστε υψηλότερο από όσο δείχνουν τα στοιχεία. Η εφαρμογή δείχνει με διαδραστικές εικόνες πώς «χτίζεται» το καλάθι τιμών, ποιες κατηγορίες έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα και γιατί δύο οικογένειες στην ίδια πόλη μπορεί να ζουν τελείως διαφορετική ακρίβεια. Όποιος θέλει να δει τον δικό του πραγματικό δείκτη μπορεί να χρησιμοποιήσει τον επίσημο σύνδεσμο της ΕΚΤ.
Στην Ελλάδα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Οκτώβριο 2025, με τον πυρήνα να παραμένει πάνω από 4%. Όμως ο πραγματικός αντίκτυπος στα νοικοκυριά είναι πολύ μεγαλύτερος: τα τρόφιμα καταγράφουν άνοδο 6,8%, τα γαλακτοκομικά +9%, τα έλαια +12%, ο καφές +14%, ενώ σε στέγαση, κοινόχρηστα και υπηρεσίες οι αυξήσεις κινούνται στο 5%–7%. Τα ενοίκια σε πολλές αστικές περιοχές έχουν ανέβει πάνω από 20% μέσα σε δύο χρόνια, δημιουργώντας έναν «προσωπικό» πληθωρισμό που για πολλούς είναι διψήφιος. Το APP της ΕΚΤ κάνει ορατή αυτή την απόκλιση και δείχνει με ακρίβεια πού πραγματικά κατευθύνεται η ακρίβεια για κάθε νοικοκυριό.
