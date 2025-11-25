Πόσο… ακριβά ζείτε; Το application της ΕΚΤ που δείχνει το προσωπικό σας πληθωρισμό

Ένα νέο εργαλείο της ΕΚΤ αποκαλύπτει γιατί άλλοι «βλέπουν» 3% και άλλοι πληρώνουν σαν να είναι 13% – Υπολογίστε τι πραγματικά «καίει» στο καλάθι