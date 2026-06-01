Airbnb: Τα λάθη που καίνε τους ιδιοκτήτες
Τι να προσέξουν στα ραβασάκια της Εφορίας - Η σύγχυση με τις προμήθειες των ψηφιακών πλατφορμών
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμίσθωσαν διαμερίσματα μέσω Airbnb, Booking και Vrbo βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες μπροστά σε ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων από την ΑΑΔΕ, με την Εφορία να τους ενημερώνει ότι εντόπισε αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις και στα στοιχεία που διαβίβασαν οι ίδιες οι πλατφόρμες. Τα νέα ραβασάκια αφορούν εισοδήματα των ετών 2020 έως 2023 και ανοίγουν έναν νέο γύρο ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με πολλούς ιδιοκτήτες να διαπιστώνουν ότι το πρόβλημα δεν ξεκινά απαραίτητα από αδήλωτα εισοδήματα, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκαν και δηλώθηκαν τα ποσά.
Το βασικό σημείο που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη σύγχυση αφορά τις προμήθειες των ψηφιακών πλατφορμών. Πολλοί φορολογούμενοι δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις τα καθαρά ποσά που τελικά μπήκαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δηλαδή αφού αφαιρέθηκαν οι κρατήσεις και οι προμήθειες Airbnb ή Booking. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ φαίνεται να συγκρίνει τα ακαθάριστα ποσά που απέστειλαν οι πλατφόρμες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι προμήθειες. Eτσι, σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται διαφορές που για την Eφορία μεταφράζονται σε «αδήλωτο εισόδημα».
Οι φορολογούμενοι που έλαβαν τα ειδοποιητήρια καλούνται πλέον να κινηθούν προσεκτικά και να μην αγνοήσουν τα μηνύματα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να μπουν στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και να κατεβάσουν αναλυτικά τα στοιχεία των κρατήσεων, payouts και προμηθειών για κάθε φορολογικό έτος που ελέγχεται. Στη συνέχεια θα πρέπει να συγκρίνουν τα ποσά αυτά με όσα δήλωσαν στο Ε2 και στο Ε1, ώστε να εντοπίσουν πού ακριβώς δημιουργείται η απόκλιση.
Oι προμήθειεςΣτην πράξη, δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να είχε συνολικές κρατήσεις 10.000 ευρώ, αλλά να έλαβε τελικά 8.800 ευρώ μετά τις κρατήσεις της πλατφόρμας. Αν δήλωσε μόνο τα 8.800 ευρώ, η ΑΑΔΕ εντοπίζει διαφορά 1.200 ευρώ και ζητά εξηγήσεις ή τροποποιητική δήλωση. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι προμήθειες των πλατφορμών δεν εκπίπτουν από το εισόδημα ακινήτων, κάτι που ουσιαστικά δικαιώνει τη γραμμή της Eφορίας.
