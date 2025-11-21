Όμιλος Quest: Nέες επενδύσεις στην υπό πώληση ACS και στόχος για 4.000 lockers – Ανοικτά «ραντάρ» για εξαγορές
Όμιλος Quest: Nέες επενδύσεις στην υπό πώληση ACS και στόχος για 4.000 lockers – Ανοικτά «ραντάρ» για εξαγορές
Apple, πληροφορική, Μπενρουμπή «φέρνουν» πιο κοντά τα EBITDA των € 100+ εκατ.– Αποεπένδυση από τις ΑΠΕ και παράταση αγωνίας για τη θυγατρική στις ταχυμεταφορές – Στα εγκαίνια της QnR ο Θ.Φέσσας
Το μέλλον της ACS εξακολουθεί να απασχολεί τη διοίκηση του ομίλου Quest, καθώς οι οριστικές εξελίξεις σχετικά με την πώληση ή όχι της θυγατρικής του στις ταχυμεταφορές μεταφέρονται πλέον για το 2026.
Η γερμανική GLS, υπενθυμίζεται, άφησε να παρέλθει η πρώτη προθεσμία (31/10/2025) χωρίς να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου 80% της ελληνικής εταιρείας έναντι 296 εκατ. ευρώ (σ.σ. πέρσι απέκτησε το 20%, αντί 74 εκατ. ευρώ) και απομένει να διαπιστωθεί εάν θα πράξει το ίδιο ή κάτι διαφορετικό σε έναν χρόνο, στο δεύτερο deadline (30/10/2026).
Κατά την χθεσινή καθιερωμένη ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, η διοίκηση δεν απέκλεισε κάποιο ενδεχόμενο, αν και υπάρχει η αίσθηση ότι η GLS θα λάβει, τελικά, την απόφαση να ολοκληρώσει, σε μερικούς μήνες από τώρα, το μεγάλο deal των 296+74 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Η γερμανική GLS, υπενθυμίζεται, άφησε να παρέλθει η πρώτη προθεσμία (31/10/2025) χωρίς να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου 80% της ελληνικής εταιρείας έναντι 296 εκατ. ευρώ (σ.σ. πέρσι απέκτησε το 20%, αντί 74 εκατ. ευρώ) και απομένει να διαπιστωθεί εάν θα πράξει το ίδιο ή κάτι διαφορετικό σε έναν χρόνο, στο δεύτερο deadline (30/10/2026).
Κατά την χθεσινή καθιερωμένη ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, η διοίκηση δεν απέκλεισε κάποιο ενδεχόμενο, αν και υπάρχει η αίσθηση ότι η GLS θα λάβει, τελικά, την απόφαση να ολοκληρώσει, σε μερικούς μήνες από τώρα, το μεγάλο deal των 296+74 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα