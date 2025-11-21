Όμιλος Quest: Nέες επενδύσεις στην υπό πώληση ACS και στόχος για 4.000 lockers – Ανοικτά «ραντάρ» για εξαγορές

Apple, πληροφορική, Μπενρουμπή «φέρνουν» πιο κοντά τα EBITDA των € 100+ εκατ.– Αποεπένδυση από τις ΑΠΕ και παράταση αγωνίας για τη θυγατρική στις ταχυμεταφορές – Στα εγκαίνια της QnR ο Θ.Φέσσας