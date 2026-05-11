Τράπεζες: Πάνω από 12 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση το 2026
Τι κατέγραψαν τα μεγέθη - Πώς τοποθετούνται οι ελληνικές τράπεζες εντός ΕΕ - Οι προβλέψεις των διοικήσεων
Μεγέθη που ζαλίζουν παρουσιάζει η πιστωτική επέκταση των τραπεζών η οποία θα στηρίξει και τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας. Κοντά στα 3 δισ. ευρώ (2,9 δισ.) ήταν η πιστωτική επέκταση για τις τρεις συστημικές τράπεζες που ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους το α τρίμηνο που σημαίνει πως η πιστωτική επέκταση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ξεπεράσει το α τρίμηνο τα 4 δισ. ευρώ.
Το σημαντικότερο όμως που επιβεβαιώνει τα παραπάνω είναι οι προβλέψεις των διοικήσεων των τραπεζών που αφορούν κυρίως την πιστωτική επέκτασή τους για ολόκληρο το χρόνο, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α τριμήνου.
H Eurobank λοιπόν σημείωσε πως με άνεση θα καλύψει το στόχο για πιστωτική επέκταση 2,8 δισ. ευρώ, η ΕΤΕ θα ξεπεράσει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησής της τα 3 δισ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς θα ξεπεράσει με άνεση τα 3,5 δισ. ευρώ. Ετσι μόνον από τις συστημικές τράπεζες αναμένεται η πιστωτική επέκταση για το 2026 να ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ.
