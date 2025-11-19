Jefferies για Πειραιώς: Νέα τιμή στόχος 8,60 ευρώ και σύσταση «αγορά»
Jefferies για Πειραιώς: Νέα τιμή στόχος 8,60 ευρώ και σύσταση «αγορά»
Για τα έτη 2026-2027, οι αναλυτές υπολογίζουν ενίσχυση κερδών προ φόρων κατά 65 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα
Η συμφωνία για την Εθνική Ασφαλιστική οδηγεί σε αναθεώρηση των μοντέλων για την Πειραιώς, με αύξηση 5%-6% στις εκτιμήσεις καθαρών κερδών για το 2026-2027 και νέα τιμή στόχο στα 8,60 ευρώ. Η τράπεζα παραμένει σε σύσταση «Αγορά».
Η Πειραιώς παρέδωσε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, με το RoaTBV να αναμένεται πλέον κοντά στο 15% (9M25: 14,6%) και τον στόχο για την πιστωτική επέκταση του 2025 να αυξάνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από 3 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτιμάται στο δ’ τρίμηνο του έτους.
Η τράπεζα ενσωματώνει για πρώτη φορά την προβλεπόμενη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής. Για τα έτη 2026-2027, οι αναλυτές υπολογίζουν ενίσχυση κερδών προ φόρων κατά 65 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με υψηλότερη συνεισφορά από το 2028 και μετά. Όφελος εκτιμάται επίσης από την περαιτέρω ενδυνάμωση του δικτύου bancassurance.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία
Πολεμικές τέχνες γνώριζε ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο - Είχε χτυπήσει με κοπίδι τρία άτομα σε άλλον καβγά
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Η Πειραιώς παρέδωσε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, με το RoaTBV να αναμένεται πλέον κοντά στο 15% (9M25: 14,6%) και τον στόχο για την πιστωτική επέκταση του 2025 να αυξάνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από 3 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτιμάται στο δ’ τρίμηνο του έτους.
Η τράπεζα ενσωματώνει για πρώτη φορά την προβλεπόμενη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής. Για τα έτη 2026-2027, οι αναλυτές υπολογίζουν ενίσχυση κερδών προ φόρων κατά 65 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με υψηλότερη συνεισφορά από το 2028 και μετά. Όφελος εκτιμάται επίσης από την περαιτέρω ενδυνάμωση του δικτύου bancassurance.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία
Πολεμικές τέχνες γνώριζε ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο - Είχε χτυπήσει με κοπίδι τρία άτομα σε άλλον καβγά
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα