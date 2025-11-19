Jefferies για Πειραιώς: Νέα τιμή στόχος 8,60 ευρώ και σύσταση «αγορά»
Τράπεζα Πειραιώς

Jefferies για Πειραιώς: Νέα τιμή στόχος 8,60 ευρώ και σύσταση «αγορά»

Για τα έτη 2026-2027, οι αναλυτές υπολογίζουν ενίσχυση κερδών προ φόρων κατά 65 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα

Νίκος Μελαχροινός
Η συμφωνία για την Εθνική Ασφαλιστική οδηγεί σε αναθεώρηση των μοντέλων για την Πειραιώς, με αύξηση 5%-6% στις εκτιμήσεις καθαρών κερδών για το 2026-2027 και νέα τιμή στόχο στα 8,60 ευρώ. Η τράπεζα παραμένει σε σύσταση «Αγορά».

Η Πειραιώς παρέδωσε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, με το RoaTBV να αναμένεται πλέον κοντά στο 15% (9M25: 14,6%) και τον στόχο για την πιστωτική επέκταση του 2025 να αυξάνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από 3 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτιμάται στο δ’ τρίμηνο του έτους.

Η τράπεζα ενσωματώνει για πρώτη φορά την προβλεπόμενη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής. Για τα έτη 2026-2027, οι αναλυτές υπολογίζουν ενίσχυση κερδών προ φόρων κατά 65 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με υψηλότερη συνεισφορά από το 2028 και μετά. Όφελος εκτιμάται επίσης από την περαιτέρω ενδυνάμωση του δικτύου bancassurance.

