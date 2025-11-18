Απώλειες άνω του 3% για Nikkei και Kospi μετά το κύμα πωλήσεων στη Wall Street
Στην Wall Street αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών της Nvidia
Πτώση με οδηγούς το Τόκιο και τη Σεούλ σημειώνεται στις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, μετά τις απώλειες που προκάλεσε ο τεχνολογικός τομέας στη Wall Street.
Ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας Nikkei 225 σημείωσε πτώση άνω του 3%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 2,7%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 3,15%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 2,72%.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,6% και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,44%.
Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 1,94%.
Οι αποδόσεις των 20ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκαν σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 2,78%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 1999, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά περίπου 2 μονάδες βάσης στο 1,751%.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, οι μετοχές υποχώρησαν, πλήττοντας για άλλη μια φορά από τις πτώσεις στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς η Wall Street αναμενόταν σημαντικές ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών της Nvidia και της έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.
