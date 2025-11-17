Wall Street: Επέστρεψαν οι πωλητές οδηγώντας στο κόκκινο τους δείκτες - Τι φοβίζει τους επενδυτές
Υψηλή μεταβλητότητα έφεραν οι φόβοι της αγοράς για τα αποτελέσματα της Nvidia που θα επηρεάσουν τον κλάδο της ΑΙ - Η δημοσίευση των πρώτων οικονομικών στοιχείων μετά το shutdown θα καθαρίσει κάπως την εικόνα που καλείται να διαχειριστεί η Fed
Οι επενδυτές της Wall Street, ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia Corp. και της κρίσιμης έκθεσης για την απασχόληση, απέφυγαν ριψοκίνδυνες κινήσεις, καθώς αμφότερα τα γεγονότα θεωρούνται καθοριστικά για τα επόμενα βήματα της Fed και τη διαμόρφωση του κλίματος στις αγορές για το υπόλοιπο του 2025. Μάλιστα, οι απώλειες στους δείκτες σταδιακά διευρύνθηκαν οδηγώντας σε ρευστοποιήσεις σε όλους τους κλάδους.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,18% στις 46.590 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,92% στις 6.672 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,84% φτάνοντας τις 22.708 μονάδες.
To κλίμα αβεβαιότητας αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στον περίφημο δείκτη φόβου VIX, ο οποίος με άλμα άνω του 17% εκτινάχθηκε λίγο πάνω από τις 23 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος δεδομένης της προσδοκίας για σαφέστερη εικόνα αναφορικά με τις προθέσεις της Fed, τον επόμενο μήνα. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,13% και του 2ετούς στο 3,6%. Μάλιστα, η Morgan Stanley, σε ανάλυση της για το 2026, εξέφρασε την εκτίμηση πως η απόδοση του 10ετούς θα πέσει έως και το 3,75% μέχρι τα μέσα της νέας χρονιάς, με το πιο bullish σενάριο της να κάνει λόγο ακόμη και για προσγείωση στο 2,40%.
Οι μετοχές δέχθηκαν νέο κύμα ρευστοποιήσεων πριν από τη δοκιμασία από δύο βασικούς πυλώνες της αγοράς, τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και τις προοπτικές περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.
«Η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση θα κυριαρχούσε κανονικά στο οικονομικό ημερολόγιο της εβδομάδας, αλλά με το εμπόριο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη να δυσκολεύεται τις τελευταίες εβδομάδες, τα αποτελέσματα της Nvidia φαίνονται και πάλι σαν το κεντρικό κομμάτι του παζλ για τη δυναμική της αγοράς», σχολίασε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley.
Η έκθεση της Nvidia την Τετάρτη αναμένεται να περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο ανήσυχοι για τις εκρηκτικές αποτιμήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, παρότι ο κολοσσός των ημιαγωγών ΑΙ αναμένεται ευρέως να παρουσιάσει ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων.
Σημειωτέον πως η πρώτη εταιρεία που πέρασε σε αξία το όριο των 5 τρισ. δολαρίων έχει ισχυρή βαρύτητα για τους δείκτες, αναλογώντας περίπου στο 8% του S&P 500 και περίπου το 10% του Nasdaq Composite.
Ο Μάικλ Μπράουν της Pepperstone έκανε λόγο για πιθανότητα έντονης μεταβλητότητας: «Τα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη αποτελούν τώρα τον επόμενο σημαντικό κίνδυνο για τους συμμετέχοντες στην αγορά, ειδικά καθώς οι τελευταίες εβδομάδες δείχνουν ότι η αγορά αντιμετωπίζει την ‘τρέλα της AI’ με πολύ λιγότερο ενθουσιασμό».
Αντιστοίχως, ο Τομ Εσέι από το Sevens Report προειδοποίησε ότι η αυξανόμενη αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της «έκρηξης» επενδύσεων στην AI ενισχύει τη δυσπιστία της αγοράς. «Τι θα γίνει αν τα αποτελέσματα της Nvidia δεν είναι αρκετά ισχυρά για να σταματήσουν αυτή την άνοδο του σκεπτικισμού; Μπορεί η υπόλοιπη αγορά να κρατήσει ενώ η τεχνολογία και η AI υποχωρούν; Η ιστορία λέει πως όχι, αλλά είναι δυνατό».
Την ίδια μέρα θα δημοσιευτούν και τα πρακτικά της συνεδρίασης Οκτωβρίου της Fed, όπου το συμβούλιο ήταν διχασμένο, ενώ την Πέμπτη την σκυτάλη παίρνει η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.
«Ένας πολύ ισχυρός ή πολύ αδύναμος αριθμός (του Jobs Report) θα επηρεάσει έντονα τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς η Fed εμφανίζεται διχασμένη» υπογράμμισε ο Ντένις Φόλμερ της Montis Financial
Η απουσία οικονομικών στοιχείων λόγω του shutdown ενισχύει το επιχείρημα αρκετών αξιωματούχων της Fed ότι τα επιτόκια πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα στη συνεδρίαση του επόμενου μήνα. Η κεντρική τράπεζα θα δημοσιεύσει τα πρακτικά της συνεδρίασης Οκτωβρίου την Τετάρτη.
Τα περισσότερα μέλη του συμβουλίου, σε δηλώσεις τους τις τελευταίες ημέρες, έχουν υιοθετήσει λίαν επιφυλακτική γραμμή αναφορικά με τις πιθανότητες τρίτης μείωσης επιτοκίων στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς, δεδομένου του ανθεκτικού πληθωρισμού.
Ανάμεσα τους ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, ο οποίος υποστήριξε σήμερα ότι βλέπει τους κινδύνους στην αγορά εργασίας «να γέρνουν προς τα κάτω», προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να κινηθούν σταδιακά.
Βέβαια δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις με τον κυβερνήτη Κρίστοφερ Γουόλερ να τάσσεται νωρίτερα υπέρ μια ακόμη μείωσης τον Δεκέμβριο, λόγω της αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας και της καθίζησης των προσλήψεων. Όμως, ο διχασμός της FOMC καταλήγει να αυξάνει τη νευρικότητα των επενδυτών.
Στις αγορές χρήματος οι πιθανότητες περικοπής τον Δεκέμβριο υποχώρησαν κι άλλο, με τα προγνωστικά να πέφτουν πλέον στο 45% από περίπου 60% μια εβδομάδα πριν και άνω του 90% στις αρχές του μήνα.
Σημειωτέον πως κρίσιμα για την κατεύθυνση της οικονομίας και της κατανάλωσης, θα είναι και τα αποτελέσματα κορυφαίων αλυσίδων λιανικής, όπως ο γίγαντας της Walmart και η Target, παρέχοντας σαφέστερες ενδείξεις για την αντοχή των καταναλωτών δεδομένων των κενών στα επίσημα οικονομικά στοιχεία.
Σε επίπεδο μετοχών, το sell-off επηρέασε τους περισσότερους επιμέρους κλάδους.
Η Nvidia ήταν από τις μεγάλες χαμένες, καθώς το hedge fund Thiel Macro LLC του Πίτερ Τιλ γνωστοποίησε ότι ρευστοποίησε ολόκληρη τη θέση του στη μετοχή το προηγούμενο τρίμηνο, επηρεάζοντας έτσι και άλλα ονόματα του κλάδου των μικροτσίπ.
Υπό πίεση βρέθηκε και η Amazon παρά τις θετικές εντυπώσεις που άφησε το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πρώτο ομόλογο που εξέδωσε σε δολάριο εδώ και τρία χρόνια, συγκεντρώνοντας περίπου 80 δισ. δολάρια σε εντολές.
Απώλειες επίσης για την Super Micro Computer, την Palantir και την Apple, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε megacap τεχνολογικούς τίτλους.
Αντιθέτως, η Alphabet ήταν από τις φωτεινές περιπτώσεις του τεχνολογικού κλάδου με άλμα άνω του 3%, καθώς η μετοχή της μητρικής της Google πήρε ώθηση από την ψήφο εμπιστοσύνης του παλαίμαχου Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος μέσω της Berkshire Hathaway αποφάσισε να «μπει» στην Big Tech, χτίζοντας μερίδιο αξίας 4,9 δισ. δολαρίων.
Κέρδη κατέγραψε και η Amgen, ενώ καλές αντιστάσεις επέδειξαν η Walmart και η Target, που ωφελήθηκαν από τη στροφή των επενδυτών σε εταιρείες με σταθερές ταμειακές ροές και λιγότερη έκθεση στη μεταβλητότητα της τεχνητής νοημοσύνης.
Στις αγορές χρήματος οι πιθανότητες περικοπής τον Δεκέμβριο υποχώρησαν κι άλλο, με τα προγνωστικά να πέφτουν πλέον στο 45% από περίπου 60% μια εβδομάδα πριν και άνω του 90% στις αρχές του μήνα.
Σημειωτέον πως κρίσιμα για την κατεύθυνση της οικονομίας και της κατανάλωσης, θα είναι και τα αποτελέσματα κορυφαίων αλυσίδων λιανικής, όπως ο γίγαντας της Walmart και η Target, παρέχοντας σαφέστερες ενδείξεις για την αντοχή των καταναλωτών δεδομένων των κενών στα επίσημα οικονομικά στοιχεία.
Σε επίπεδο μετοχών, το sell-off επηρέασε τους περισσότερους επιμέρους κλάδους.
Η Nvidia ήταν από τις μεγάλες χαμένες, καθώς το hedge fund Thiel Macro LLC του Πίτερ Τιλ γνωστοποίησε ότι ρευστοποίησε ολόκληρη τη θέση του στη μετοχή το προηγούμενο τρίμηνο, επηρεάζοντας έτσι και άλλα ονόματα του κλάδου των μικροτσίπ.
Υπό πίεση βρέθηκε και η Amazon παρά τις θετικές εντυπώσεις που άφησε το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πρώτο ομόλογο που εξέδωσε σε δολάριο εδώ και τρία χρόνια, συγκεντρώνοντας περίπου 80 δισ. δολάρια σε εντολές.
Απώλειες επίσης για την Super Micro Computer, την Palantir και την Apple, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε megacap τεχνολογικούς τίτλους.
Αντιθέτως, η Alphabet ήταν από τις φωτεινές περιπτώσεις του τεχνολογικού κλάδου με άλμα άνω του 3%, καθώς η μετοχή της μητρικής της Google πήρε ώθηση από την ψήφο εμπιστοσύνης του παλαίμαχου Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος μέσω της Berkshire Hathaway αποφάσισε να «μπει» στην Big Tech, χτίζοντας μερίδιο αξίας 4,9 δισ. δολαρίων.
Κέρδη κατέγραψε και η Amgen, ενώ καλές αντιστάσεις επέδειξαν η Walmart και η Target, που ωφελήθηκαν από τη στροφή των επενδυτών σε εταιρείες με σταθερές ταμειακές ροές και λιγότερη έκθεση στη μεταβλητότητα της τεχνητής νοημοσύνης.
