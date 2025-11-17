Wall Street: Επέστρεψαν οι πωλητές οδηγώντας στο κόκκινο τους δείκτες - Τι φοβίζει τους επενδυτές

Υψηλή μεταβλητότητα έφεραν οι φόβοι της αγοράς για τα αποτελέσματα της Nvidia που θα επηρεάσουν τον κλάδο της ΑΙ - Η δημοσίευση των πρώτων οικονομικών στοιχείων μετά το shutdown θα καθαρίσει κάπως την εικόνα που καλείται να διαχειριστεί η Fed