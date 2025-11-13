Υπεύθυνη πράσινη μετάβαση με ουσιαστικά οφέλη και έμπρακτη υποστήριξη
Υπεύθυνη πράσινη μετάβαση με ουσιαστικά οφέλη και έμπρακτη υποστήριξη
Η Εθνική Τράπεζα δίπλα στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025
Με σταθερή στρατηγική δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει ενεργά σε έναν ακόμη κύκλο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεχίζοντας τη διαχρονική και έμπρακτη υποστήριξή της σε δράσεις που προωθούν την ενεργειακή εξοικονόμηση και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης.
Για μια ακόμη χρονιά στέκεται δίπλα στους ωφελούμενους του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, αλλά και μια σειρά επιπλέον προνομίων για την άμεση και πλήρη κάλυψη επισκευαστικών και άλλων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν.
