Radisson: Θέλει διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα με 30 ξενοδοχεία μέχρι το 2030
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Radisson: Θέλει διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα με 30 ξενοδοχεία μέχρι το 2030

H εταιρεία προγραμματίζει 4 νέα ανοίγματα ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά σε Πάρο, Ευβοια, Γύθειο και στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας

Radisson: Θέλει διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα με 30 ξενοδοχεία μέχρι το 2030
Το διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα, έχοντας θέσει το στόχο για 30 ξενοδοχεία κάτω από την ομπρέλα της μέχρι το 2030 σε Αθήνα και Περιφέρεια, θα επιδιώξει όμιλος της Radisson.

H εταιρεία προγραμματίζει 4 νέα ανοίγματα ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά ξεκινώντας τον Απρίλιο του 2026 με το νέο εγχείρημα της Πάρου, θα ακολουθήσει το Μάιο του 2026 το νέο εγχείρημα στην Εύβοια, στο Γύθειο τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο το πολυαναμενόμενο project στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης