Radisson: Θέλει διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα με 30 ξενοδοχεία μέχρι το 2030
Radisson: Θέλει διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα με 30 ξενοδοχεία μέχρι το 2030
H εταιρεία προγραμματίζει 4 νέα ανοίγματα ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά σε Πάρο, Ευβοια, Γύθειο και στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας
Το διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα, έχοντας θέσει το στόχο για 30 ξενοδοχεία κάτω από την ομπρέλα της μέχρι το 2030 σε Αθήνα και Περιφέρεια, θα επιδιώξει όμιλος της Radisson.
H εταιρεία προγραμματίζει 4 νέα ανοίγματα ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά ξεκινώντας τον Απρίλιο του 2026 με το νέο εγχείρημα της Πάρου, θα ακολουθήσει το Μάιο του 2026 το νέο εγχείρημα στην Εύβοια, στο Γύθειο τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο το πολυαναμενόμενο project στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
H εταιρεία προγραμματίζει 4 νέα ανοίγματα ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά ξεκινώντας τον Απρίλιο του 2026 με το νέο εγχείρημα της Πάρου, θα ακολουθήσει το Μάιο του 2026 το νέο εγχείρημα στην Εύβοια, στο Γύθειο τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο το πολυαναμενόμενο project στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα