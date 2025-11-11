Wall Street: Με νέο ρεκόρ απάντησε ο Dow στην προοπτική λήξης του shutdown

Θετικά πρόσημα, επίσης, για την Paramount Skydance και την Rocket Lab μετά τα αποτελέσματα τριμήνου, όπως και για την eToro Group μετά την αναβάθμιση της από την Deutsche Bank.Στον τεχνολογικό κλάδο, βαρίδι στάθηκε η Nvidia, μετά την είδηση πως η Softbank ρευστοποίησε το σύνολο της συμμετοχής της, αξίας 5,83 δισ. δολαρίων, στην εταιρεία για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Αντιστοίχως υπό πίεση βρέθηκε η AMD, η Palantir, η Micron Technology, η Oracle, αλλά και η Tesla.Σημαντική πτώση κοντά στο 15% και για την CoreWeave μετά τη μείωση των εκτιμήσεων για τα ετήσια έσοδά της.Αντιθέτως, η Apple κινήθηκε κόντρα στο καθοδικό ρεύμα των Big Tech με άλμα άνω του 2%.Σημειωτέον ότι η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή σήμερα λόγω της αργίας του Veterans Day.