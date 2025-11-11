Wall Street: Με νέο ρεκόρ απάντησε ο Dow στην προοπτική λήξης του shutdown
Σκόνταψε ο Nasdaq, καθώς αρκετές τεχνολογικές μετοχές έπεσαν θύμα ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών - Προς το φράγμα των 48.000 μονάδων οδεύει ο Dow - Την ομαλοποίηση της λειτουργίας του Δημοσίου που θα σταματήσει και τη ζημιά στην οικονομία περιμένει η αγορά
Οι προσδοκίες στη Wall Street ότι το μεγαλύτερης διάρκειας shutdown στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών βαδίζει προς το τέλος του οδήγησαν σε ισχυρή αντίδραση των blue-chips πυροδοτώντας μίνι ράλι στον Dow Jones. Ωστόσο, στη συνεδρίαση της Τρίτης ήταν η σειρά του τεχνολογικού κλάδου να μείνει πίσω με τον Nasdaq να κινείται σε αρνητικό έδαφος υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με άλμα 1,18% στις 47.927 μονάδες, πλησιάζοντας έτσι στο ορόσημο των 48.000 μονάδων και ο S&P 500 κάλυψε τις αρχικές του απώλειες καταγράφοντας άνοδο 0,21% στις 6.842 μονάδες. Ωστόσο ο Nasdaq σημείωσε κάμψη 0,25% στις 23.468 μονάδες.
Η παράλυση του αμερικανικού Δημοσίου επί 42 ημέρες, διάρκεια ρεκόρ, είναι πιθανόν να τερματιστεί ίσως και αύριο, Τετάρτη, καθώς μετά την έγκριση του προσωρινού νομοσχεδίου χρηματοδότησης από τη Γερουσία, δρομολογείται ταχεία συνεδρίαση της Βουλής για τον ίδιο λόγο. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί και στα δύο σώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προσυπογράψει αμέσως το έγγραφο επιτρέποντας την επαναλειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Βέβαια, όπως έχουν επισημαίνει αναλυτές από όλους τους κλάδους, όπως ο αεροπορικός που έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, η ομαλοποίηση της λειτουργίας του Δημοσίου θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ακόμη. Και βέβαια η οικονομική ζημιά που έχει καταγραφεί είναι αδύνατον να καλυφθεί πλήρως, δημιουργώντας μια «μαύρη» τρύπα που θα φανεί στα στοιχεία του τετάρτου τριμήνου.
Ωστόσο, η οικονομική «αιμορραγία» τουλάχιστον θα σταματήσει, ενώ θα δρομολογηθούν και πάλι οι ανακοινώσεις των επίσημων μακροοικονομικών στοιχείων δημιουργώντας μια σαφέστερη εικόνα της οικονομίας, βάσει της οποίας η Fed θα μπορέσει να αποφασίσει και τις επόμενες κινήσεις της.
Ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank υπενθύμισε ότι στο αντίστοιχο shutdown του 2013 η κυβέρνηση επαναλειτούργησε στις 17 Οκτωβρίου και το καθυστερημένο μηνιαίο report για την απασχόληση δημοσιεύθηκε πέντε ημέρες αργότερα. «Άρα, θα μπορούσαμε να δούμε το report για τον Σεπτέμβριο αρκετά σύντομα» σημείωσε.
Σημειωτέον πως η κατεύθυνση από τις ιδιωτικές εκθέσεις ήταν κάθε άλλο παρά θετική για την εικόνα της οικονομίας. Μόλις σήμερα η έκθεση της ADP για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα έδειξε ρεκόρ απολύσεων στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, με την κατάργηση 11.250 θέσεων εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, «κουμπώνοντας» στα αντίστοιχα αρνητικά στοιχεία που είχε ανακοινώσει προ ημερών και η ερευνητική Challenger, Gray & Christmas.
Η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας αποτελεί ισχυρό παράγοντα που μπορεί να πείσει την Fed να προχωρήσει και σε τρίτη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, όμως όλα θα εξαρτηθούν κι από την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος έχει ανέβει και πάλι μακριά από τον στόχο του 2%.
Σε τοποθετήσεις τους, τις προηγούμενες ημέρες, αρκετοί αξιωματούχοι της Fed εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ως προς τις πιθανότητες νέας περικοπής δεδομένου του ανθεκτικού πληθωρισμού και της έλλειψης επίσημων στοιχείων λόγω του shutdown.
«Τα συνολικά σχόλια υποδηλώνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική διάσταση απόψεων εντός της FOMC και ότι ο πήχης για μια μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο έχει σαφώς ανέβει», ανέφερε σε σημείωμα της η Deutsche Bank.
Σε επίπεδο μετοχών, η FedEx, που θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως δείκτης της πραγματικής οικονομίας, σημείωσε άνοδο 6%, καθώς ανακοίνωσε ότι τα κέρδη του τρέχοντος τριμήνου αναμένεται να είναι υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.
Αναλόγως οι μετοχές του κλάδου υγείας, όπως η Merck, η Amgen και η Johnson & Johnson, κινήθηκαν δυναμικά τροφοδοτώντας το ράλι του Dow.
Θετικά πρόσημα, επίσης, για την Paramount Skydance και την Rocket Lab μετά τα αποτελέσματα τριμήνου, όπως και για την eToro Group μετά την αναβάθμιση της από την Deutsche Bank.
Στον τεχνολογικό κλάδο, βαρίδι στάθηκε η Nvidia, μετά την είδηση πως η Softbank ρευστοποίησε το σύνολο της συμμετοχής της, αξίας 5,83 δισ. δολαρίων, στην εταιρεία για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Αντιστοίχως υπό πίεση βρέθηκε η AMD, η Palantir, η Micron Technology, η Oracle, αλλά και η Tesla.
Σημαντική πτώση κοντά στο 15% και για την CoreWeave μετά τη μείωση των εκτιμήσεων για τα ετήσια έσοδά της.
Αντιθέτως, η Apple κινήθηκε κόντρα στο καθοδικό ρεύμα των Big Tech με άλμα άνω του 2%.
Σημειωτέον ότι η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή σήμερα λόγω της αργίας του Veterans Day.
