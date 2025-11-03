Οι Ελληνες πλοιοκτήτες σαρώνουν στα ναυπηγεία - Σχεδόν το 18% του παγκόσμιου orderbook φέρει ελληνική υπογραφή

Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την παγκόσμια ναυτιλιακή της κυριαρχία, με πάνω από 650 πλοία υπό ναυπήγηση σε όλους τους βασικούς τύπους στόλων, σύμφωνα με την έκθεση της Xclusiv Shipbrokers