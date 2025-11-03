Οι Ελληνες πλοιοκτήτες σαρώνουν στα ναυπηγεία - Σχεδόν το 18% του παγκόσμιου orderbook φέρει ελληνική υπογραφή
Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την παγκόσμια ναυτιλιακή της κυριαρχία, με πάνω από 650 πλοία υπό ναυπήγηση σε όλους τους βασικούς τύπους στόλων, σύμφωνα με την έκθεση της Xclusiv Shipbrokers
Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των παγκόσμιων ναυπηγικών εξελίξεων. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Xclusiv Shipbrokers, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν σχεδόν το 18% των παγκόσμιων παραγγελιών νέων πλοίων, αριθμώντας περισσότερες από 650 ναυπηγήσεις σε εξέλιξη.
Από bulk carriers και tankers μέχρι containerships και LNG/LPG carriers, οι Έλληνες πρωτοπορούν στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των στόλων τους, επενδύοντας σε πράσινες τεχνολογίες, ενεργειακή αποδοτικότητα και ναυπηγεία αιχμής.
Η στρατηγική αυτή δεν είναι απλώς επενδυτική — είναι εθνική ναυτιλιακή πολιτική στην πράξη, που διασφαλίζει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας και στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης.
