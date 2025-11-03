Δασμοί, δολάριο σε πίεση, bitcoin και χρυσός στα ύψη: Οι αγορές ένα χρόνο μετά τη νίκη Τραμπ
Δασμοί, δολάριο σε πίεση, bitcoin και χρυσός στα ύψη: Οι αγορές ένα χρόνο μετά τη νίκη Τραμπ
Στις 5 Νοεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη νίκη του Τραμπ επί της Καμάλα Χάρις - Το Reuters καταγράφει που βρίσκονται τώρα οι αγορές, σε σχέση με τότε
Στον έναν χρόνο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ, οι παγκόσμιες αγορές βρέθηκαν αντιμέτωπες με σειρά πολιτικών σοκ, αβεβαιότητα και υψηλή μεταβλητότητα, με τις μετοχές, τον χρυσό και κρυπτονομίσματα ωστόσο, να καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ.
Όπως καταγράφει το Reuters, μετά τη νίκη του Τραμπ επί της Καμάλα Χάρις στις 5 Νοεμβρίου 2024, το δολάριο, οι μετοχές και το bitcoin εκτοξεύθηκαν, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν δημοσιονομικές πιέσεις στις ΗΠΑ. Έκτοτε, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε νέες εμπορικές συμφωνίες, αλλά και σε ανατροπή δεκαετιών διεθνούς διπλωματίας, προκαλώντας αναδιάταξη στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Οι επενδυτές έχουν πλέον μάθει να κινούνται μέσα στην απρόβλεπτη πολιτική του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το λεγόμενο «TACO trade» (“Trump Always Chickens Out”), που περιγράφει την τακτική του να απειλεί και έπειτα να υποχωρεί.
To ράλι του χρυσού πέριξ των 4.000 δολαρίωνΓια τον χρυσό δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά. Είναι γνωστό, πως το πολύτιμο μέταλλο γνωρίζει μεγάλες στιγμές δόξας, στις περιόδους αβεβαιότητας, λόγω της έλλειψης ρίσκου. Μπορεί την τελευταία εβδομάδα ο χρυσός να υποχώρησε κατά 3,01%, ωστόσο διατηρεί κέρδη 2,97% τον τελευταίο μήνα, ενώ σε ευρύτερο ορίζοντα καταγράφει άνοδο 24,55% το τελευταίο εξάμηνο και εντυπωσιακή άνοδο 45,98% από την αρχή του έτους. Μάλιστα, σε report της μέσα στον Οκτώβριο, η Goldman Sachs δίνει πρόβλεψη ακόμα και για 4.900 δολάρια, έως το τέλος του 2026.
Πίεση για το δολάριο λόγω δασμών και αβεβαιότηταςΤο δολάριο, αν και εκτινάχθηκε μετά τις εκλογές, έχει απωλέσει περίπου 4% της αξίας του, καθώς οι δασμοί και η αβεβαιότητα ωθούν τους επενδυτές σε εναλλακτικά καταφύγια. Όπως καταγράφει και το Bloomberg, το δολάριο υπέστη τη χειρότερη επίδοση α’ εξαμήνου εδώ και δεκαετίες, γεγονός που αποθαρρύνει τους ξένους πιστωτές, που κατέχουν περίπου το 30% του αμερικανικού χρέους.
