Σαρωτικές διασταυρώσεις σε καταθέσεις, crypto και ακίνητα: Τι αλλάζει σε πρόστιμα και μετρητά
Πλήρη στοιχεία από τράπεζες, υποχρεωτική αναφορά για crypto, πρόστιμο 100 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις και τέλος στα «σπαστά» μετρητά άνω των 500 ευρώ
Καταθέσεις, επενδύσεις, crypto και δηλώσεις κατοικίας περνούν σε καθεστώς αυστηρότερων διασταυρώσεων, με το νέο φορολογικό πλαίσιο να ενισχύει τους ελέγχους και να αλλάζει τους κανόνες σε πρόστιμα και μετρητά. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει εκτεταμένη διαβίβαση στοιχείων από τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών crypto, νέο πλαίσιο προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και αυστηρότερους κανόνες για τις συναλλαγές με μετρητά, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει τον τρόπο επιβεβαίωσης της κύριας κατοικίας μέσω ειδικού μητρώου ακινήτων.
Οι παρεμβάσεις απλώνονται σε όλο το φάσμα των συναλλαγών και της περιουσίας, με βασικό στόχο τη δημιουργία πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων, μέσα από ενισχυμένες διασταυρώσεις και ανταλλαγή πληροφοριών.
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεώνονται να διαβιβάζουν πιο αναλυτικά στοιχεία για κάθε δηλωτέο λογαριασμό. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα στο τέλος του έτους, οι τόκοι, τα μερίσματα και τα έσοδα από επενδύσεις, καθώς και πλήρη δεδομένα ταυτοποίησης των δικαιούχων, όπως ΑΦΜ, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία. Παράλληλα, αποτυπώνεται σαφώς αν ένας λογαριασμός είναι κοινός και ποιοι είναι οι συνδικαιούχοι, ενώ στις περιπτώσεις εταιρικών σχημάτων καταγράφονται και τα ελέγχοντα πρόσωπα.
Κεντρικό ρόλο στις διασταυρώσεις αποκτά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος λειτουργεί ως «κλειδί» για τη σύνδεση των στοιχείων που διαβιβάζονται από το εξωτερικό με συγκεκριμένους φορολογούμενους στην Ελλάδα, επιτρέποντας ταχύτερους και πιο στοχευμένους ελέγχους.
Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο και τα κρυπτοστοιχεία. Οι πάροχοι υπηρεσιών crypto υποχρεώνονται να αποστέλλουν στοιχεία για χρήστες και συναλλαγές, επιτρέποντας στην εφορία να εντοπίζει εισοδήματα, μεταφορές και περιουσιακά στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν εμφανίζονταν. Για τη μη συμμόρφωση προβλέπεται κλιμακωτό σύστημα προστίμων από 100 έως 5.000 ευρώ ανά παράβαση, ενώ το συνολικό ύψος των προστίμων μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ ανά έλεγχο. Σε περιπτώσεις υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και σε επόμενη παράβαση τετραπλασιάζονται, αυξάνοντας σημαντικά την πίεση για συμμόρφωση.
Αλλαγές επέρχονται και στο καθεστώς των προστίμων για δηλώσεις. Καθιερώνεται πρόστιμο 100 ευρώ για την εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, ακόμη και όταν δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή. Παράλληλα, προβλέπεται αναδρομικά η διαγραφή ή ο συμψηφισμός προστίμων 250 και 500 ευρώ που είχαν επιβληθεί σε μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, διορθώνοντας στρεβλώσεις που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις.
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για ανηλίκους, καθώς δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν εισοδήματά τους, ενώ η εξαίρεση καλύπτει και δηλώσεις γονέων που περιλαμβάνουν εισοδήματα τέκνων. Επιπλέον, σε περιπτώσεις έναρξης δραστηριότητας χωρίς πραγματικά έσοδα δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος, ενώ για τα έτη 2023 και 2024 δίνεται δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος.
Σημαντική αλλαγή αφορά και τις συναλλαγές με μετρητά. Για ποσά άνω των 500 ευρώ δεν εξετάζεται πλέον το κάθε παραστατικό ξεχωριστά, αλλά το σύνολο της συναλλαγής, κλείνοντας το περιθώριο τεχνητής κατάτμησης πληρωμών. Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.
Η κύρια κατοικία συνδέεται σταδιακά με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο θα αποτελεί τη βασική πηγή επιβεβαίωσης των σχετικών στοιχείων για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του, η απόδειξη θα συνεχίσει να γίνεται μέσω της φορολογικής δήλωσης. Η απαλλαγή αφορά κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με ανώτατη αξία τα 400.000 ευρώ και ειδικές προβλέψεις για παραμεθόριες περιοχές.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο επεκτείνει τις διασταυρώσεις και σε εισοδήματα από μερίσματα και λοιπές επενδύσεις, εντάσσοντάς τα στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών. Την ίδια ώρα, δημιουργείται κεντρικό ευρετήριο πληροφοριών στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα για χρηματοοικονομικά στοιχεία και κρυπτοστοιχεία, επιτρέποντας τη συστηματική αντιστοίχιση προσώπων και συναλλαγών.
Στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας, προβλέπεται διόρθωση στον τρόπο υπολογισμού της συνολικής αξίας για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς ακίνητα που απαλλάσσονται από τον φόρο δεν θα επιβαρύνουν τη συνολική περιουσία κατά το μέρος της απαλλαγής, αποφεύγοντας τεχνητές αυξήσεις φόρου.
Την ίδια ώρα, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για επαγγελματίες σε υπαίθριες αγορές, με μείωση έως 30% στο τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημα και απαλλαγή από προσαυξήσεις που ισχύουν για άλλους κλάδους. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για αγρότες, με δυνατότητα επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται και διευκολύνσεις σε υποχρεώσεις ΦΠΑ, ιδίως σε περιπτώσεις αλλαγής καθεστώτος.
