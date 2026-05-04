Πού και πώς θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα για τα καταναλωτικά δάνεια, τι προβλέπει κοινοτική οδηγία
Πού και πώς θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα για τα καταναλωτικά δάνεια, τι προβλέπει κοινοτική οδηγία
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δάνεια καταναλωτικά χωρίς εγγυήσεις και κάρτες μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ
Μέσα στο Μάιο ξεκινάει η διαβούλευση για το καινούριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα επιχειρήσει να θέσει τέρμα στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια που αφορούν την καταναλωτική πίστη και να θεσπίσει όρια για τη συνολική αποπληρωμή ενός καταναλωτικού δανείου.
Έχει καταστεί γνωστό πως το σχέδιο Νόμου θα αφορά δάνεια καταναλωτικά χωρίς εγγυήσεις και κάρτες μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ και η συνολική αποπληρωμή της πίστωσης δεν θα ξεπερνά το 30% έως 50% αυτής και όπως έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων.
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιχειρεί να προστατέψει τους καταναλωτές από ανεξέλεγκτες αυξήσεις σύνθετων τόκων.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών από ανεξέλεγκτες αυξήσεις σύνθετων τόκων καθοδηγείται κυρίως από την αναθεωρημένη Οδηγία για την Καταναλωτική Πίστη (CCD II), η οποία συμφωνήθηκε και θα εφαρμόζεται πλήρως στα κράτη-μέλη έως τον Νοέμβριο του 2026. Πιο συγκεκριμένα θεσπίζονται διαφανέστεροι κανόνες που διέπουν την καταναλωτική πίστη, συμπεριλαμβανομένων των μικροδανείων, των ανακυκλούμενων πιστωτικών καρτών και των γρήγορων δανείων σε ψηφιακές πλατφόρμες· προϊόντα που επί του παρόντος έχουν πολύ υψηλό κόστος.
Παρότι το δίκαιο της ΕΕ εστιάζει στη διαφάνεια και στην πρόληψη της υπερχρέωσης, αφήνει τα συγκεκριμένα «σκληρά όρια» (πλαφόν) στα επιτόκια και στο σύνολο της αποπληρωμής στις εθνικές κυβερνήσεις, αντί να θεσπίζει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμητικό όριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Έχει καταστεί γνωστό πως το σχέδιο Νόμου θα αφορά δάνεια καταναλωτικά χωρίς εγγυήσεις και κάρτες μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ και η συνολική αποπληρωμή της πίστωσης δεν θα ξεπερνά το 30% έως 50% αυτής και όπως έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων.
Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο με βάση την κοινοτική οδηγία
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιχειρεί να προστατέψει τους καταναλωτές από ανεξέλεγκτες αυξήσεις σύνθετων τόκων.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών από ανεξέλεγκτες αυξήσεις σύνθετων τόκων καθοδηγείται κυρίως από την αναθεωρημένη Οδηγία για την Καταναλωτική Πίστη (CCD II), η οποία συμφωνήθηκε και θα εφαρμόζεται πλήρως στα κράτη-μέλη έως τον Νοέμβριο του 2026. Πιο συγκεκριμένα θεσπίζονται διαφανέστεροι κανόνες που διέπουν την καταναλωτική πίστη, συμπεριλαμβανομένων των μικροδανείων, των ανακυκλούμενων πιστωτικών καρτών και των γρήγορων δανείων σε ψηφιακές πλατφόρμες· προϊόντα που επί του παρόντος έχουν πολύ υψηλό κόστος.
Παρότι το δίκαιο της ΕΕ εστιάζει στη διαφάνεια και στην πρόληψη της υπερχρέωσης, αφήνει τα συγκεκριμένα «σκληρά όρια» (πλαφόν) στα επιτόκια και στο σύνολο της αποπληρωμής στις εθνικές κυβερνήσεις, αντί να θεσπίζει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμητικό όριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα