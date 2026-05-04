Eurocontrol: Ο «χάρτης» της ακρίβειας στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
Βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά την ακρίβεια της ώρας αφίξεων και αναχωρήσεων κατέγραψαν συνολικά τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια στο τέλος Απριλίου, όχι όμως και το Ελευθέριος Βενιζέλος που συγκαταλέγεται σε αυτά με τις περισσότερες καθυστερήσεις στο τέλος Απριλίου λόγω ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την εναέρια κυκλοφορία.
Από τα δεδομένα του Eurocontrol στην τελευταία του ενημέρωση για την κατάσταση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια την εβδομάδα 20- 26 Απριλίου προκύπτει ότι «η Αθήνα επηρεάστηκε από καθημερινούς περιορισμούς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC), καθώς το αεροδρόμιο συνέχισε να λειτουργεί με χειμερινή χωρητικότητα αφίξεων, 22 αφίξεις/ώρα, παρά τη σημαντικά αυξημένη θερινή ζήτηση». Η διαπίστωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας θυμίζει …κάτι από την περυσινή σεζόν του 2025 οπότε οι καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια στην περίοδο του καλοκαιριού ήταν σε καθημερινή βάση προκαλώντας την ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών, με την αγορά να προσδοκά καλύτερη αντιμετώπιση φέτος, πολύ περισσότερο τώρα ακόμη που είναι νωρίς, πριν την αιχμή του καλοκαιριού.
Συνολικά κατά μέσο όρο στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τη δεδομένη στιγμή, το Eurocontrol διαπιστώνει ότι στο τέλος του Απριλίου, οπότε και έχουν ξεκινήσει τα θερινά προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών, η ακρίβεια αφίξεων (84,6%) και η ακρίβεια αναχωρήσεων (81,5%) ήταν υψηλότερες σε σύγκριση με την ίδια εβδομάδα του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6 και 5,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση ανά πτήση λόγω διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας ήταν, εκτός από την Αθήνα, η Ζυρίχη, η Νίκαια, το Τελ Αβίβ και οι Βρυξέλλες- το καθένα για διαφορετικούς λόγους.
