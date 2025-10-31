Morgan Stanley για Metlen: Τι σημαίνει η κίνηση του CEO και η τιμή-στόχος με περιθώριο άνω του 50%
Η κίνηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελου Μυτιληναίου, να προχωρήσει σε αγορές μετοχών άνω των €3 εκατ. στις 28-29 Οκτωβρίου, αποτελεί σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στη μετοχή και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας, λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου (9 Νοεμβρίου). Η Morgan Stanley, σε νέα έκθεσή της (31 Οκτωβρίου, Ioannis Masvoulas), χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή «θετικό σήμα» και επιβεβαιώνει τη σύσταση «υπεραπόδοση» (Overweight), με τιμή-στόχο τα €66, βλέποντας περιθώριο ανόδου άνω του 50% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Η τράπεζα αναμένει έσοδα €1,56 δισ. στο τρίτο τρίμηνο, ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το δεύτερο, αλλά σε ευθυγράμμιση με το πρώτο, αντανακλώντας εποχικούς παράγοντες στην ενέργεια. Η θερμική παραγωγή υπολογίζεται σε 2,3 TWh, αυξημένη κατά 33% σε τριμηνιαία βάση, ενώ η παραγωγή ΑΠΕ προβλέπεται στις 0,4 TWh, +47% τριμηνιαία και +119% ετήσια. Στη μεταλλουργία, η παραγωγή αλουμίνας αναμένεται στις 219 χιλ. τόνους και του αλουμινίου στις 60 χιλ. τόνους, σταθερά σε σχέση με το β’ τρίμηνο.
Για το σύνολο του 2025, η Morgan Stanley προβλέπει κύκλο εργασιών €8 δισ. (+40%) και EBITDA €1,04 δισ. (-4%), επηρεασμένο από ένα έκτακτο κόστος στο τμήμα M Power Projects. Παρά τη συγκυριακή πίεση, το outlook παραμένει θετικό, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η παραγωγή ενέργειας και να ολοκληρωθούν στρατηγικές κινήσεις σε ΑΠΕ, Αυστραλία και άμυνα, που θα ενδυναμώσουν τις ταμειακές ροές (FCF) και θα βελτιώσουν τη ρευστότητα του ισολογισμού.
