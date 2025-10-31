Metlen: Συνεχίζει τις αγορές μετοχών ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Στις 29 Οκτωβρίου ο πρόεδρος και CEO της Metlen Energy & Metals απέκτησε 22.390 μετοχές έναντι €42,8796 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 8.000 μετοχές έναντι €41,4563 μέσω του LSE - Σε περίπου 1,29 εκατ. ευρώ η συνολική τους αξία