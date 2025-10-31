Metlen: Συνεχίζει τις αγορές μετοχών ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
Στις 29 Οκτωβρίου ο πρόεδρος και CEO της Metlen Energy & Metals απέκτησε 22.390 μετοχές έναντι €42,8796 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 8.000 μετοχές έναντι €41,4563 μέσω του LSE - Σε περίπου 1,29 εκατ. ευρώ η συνολική τους αξία
Με νέες αγορές μετοχών ενισχύει τη θέση του στη Metlen Energy & Metals ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος.
Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν βάσει του άρθρου 19(3) του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς της ΕΕ (596/2014), ο κ. Μυτιληναίος προέβη σε αγορά 22.390 μετοχών της Metlen στην τιμή των 42,8796 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 960.868,84 ευρώ, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ την ίδια ημέρα πραγματοποίησε και δεύτερη αγορά 8.000 μετοχών στην τιμή των 41,4563 ευρώ ανά μετοχή, αξίας 331.650,40 ευρώ, μέσω του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange – LSE).
Επομένως, στις 29 Οκτωβρίου ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αγόρασε συνολικά 30.390 μετοχές της Metlen Energy & Metals, συνολικής αξίας περίπου 1,29 εκατ. ευρώ.
