Υπουργείο Ανάπτυξης: Οι αλλαγές που έρχονται στην αρχιτεκτονική εποπτείας της αγοράς

Τα νέα μέτρα και αυτά που παρατείνονται για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά - Σε διαβούλευση έως τις 11 Νοεμβρίου το νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης