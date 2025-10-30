Υπουργείο Ανάπτυξης: Οι αλλαγές που έρχονται στην αρχιτεκτονική εποπτείας της αγοράς
Τα νέα μέτρα και αυτά που παρατείνονται για μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά - Σε διαβούλευση έως τις 11 Νοεμβρίου το νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης
Μία από τις σημαντικότερες θεσμικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για τη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή εισέρχεται στην τελική της ευθεία. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 11 Νοεμβρίου, επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ενιαίο πλαίσιο εποπτείας, συνδέοντας τη ρύθμιση, τον έλεγχο και τον ανταγωνισμό κάτω από μια κοινή “ομπρέλα” λειτουργίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα αρχιτεκτονική αγοράς που φιλοδοξεί να διασφαλίσει δίκαιους όρους ανταγωνισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή.
Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται δύο πυλώνες: η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και η αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι δύο αυτές θεσμικές παρεμβάσεις, που λειτουργούν συμπληρωματικά, φιλοδοξούν να συνθέσουν ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο εποπτείας, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας αγοράς που εξελίσσεται, ψηφιοποιείται και συγκεντρώνεται με ταχύ ρυθμό.
Στην πράξη, συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο φορέα τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος παύει να λειτουργεί ως αυτόνομη αρχή αλλά διατηρεί διακριτή λειτουργική ενότητα στο εσωτερικό της. Η νέα δομή, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα στελεχωθεί με περίπου 300 ελεγκτές, οι οποίοι θα προέλθουν από τους εντασσόμενους φορείς, ενώ θα μπορεί να ενισχύεται με αποσπάσεις ή νέες προσλήψεις.
Η Αρχή θα είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση παράνομων και αθέμιτων πρακτικών, τον έλεγχο των ηλεκτρονικών αγορών και την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παράλληλα, θα διαθέτει μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ενώ θα μπορεί να ασκεί αντιπροσωπευτικές αγωγές για παραβιάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας.
Σημαντική καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη για ψηφιακό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων – ένα εργαλείο που θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των τιμών, των προωθητικών ενεργειών και των καταγγελιών, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα «παρατηρητήριο αγοράς» με αναλυτικές δυνατότητες. Η λειτουργία της θα βασίζεται σε στοχοθεσία και αξιολόγηση επίδοσης, ενώ θα μπορεί να συγκροτεί μικτά κλιμάκια ελέγχου με άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ ή η ΕΛΑΣ.
Η νέα ΑρχήΌπως είχε αποκαλύψει το Business Stories το περασμένο καλοκαίρι, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με νομική προσωπικότητα και πλήρη λειτουργική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ακολουθώντας το μοντέλο της ΑΑΔΕ. Η Αρχή υπάγεται θεσμικά στη Βουλή και όχι απευθείας στην κυβέρνηση, γεγονός που τη διαφοροποιεί από τα έως τώρα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στην πράξη, συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο φορέα τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος παύει να λειτουργεί ως αυτόνομη αρχή αλλά διατηρεί διακριτή λειτουργική ενότητα στο εσωτερικό της. Η νέα δομή, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα στελεχωθεί με περίπου 300 ελεγκτές, οι οποίοι θα προέλθουν από τους εντασσόμενους φορείς, ενώ θα μπορεί να ενισχύεται με αποσπάσεις ή νέες προσλήψεις.
Η Αρχή θα είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση παράνομων και αθέμιτων πρακτικών, τον έλεγχο των ηλεκτρονικών αγορών και την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παράλληλα, θα διαθέτει μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ενώ θα μπορεί να ασκεί αντιπροσωπευτικές αγωγές για παραβιάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας.
Σημαντική καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη για ψηφιακό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων – ένα εργαλείο που θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των τιμών, των προωθητικών ενεργειών και των καταγγελιών, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα «παρατηρητήριο αγοράς» με αναλυτικές δυνατότητες. Η λειτουργία της θα βασίζεται σε στοχοθεσία και αξιολόγηση επίδοσης, ενώ θα μπορεί να συγκροτεί μικτά κλιμάκια ελέγχου με άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ ή η ΕΛΑΣ.
