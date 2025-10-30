Από την ταφή στην ανακύκλωση: Το σχέδιο των εταιρειών του κλάδου για να δοθεί λύση στα απορρίμματα
Υπέρ της ενεργειακής αξιοποίησης αλλά με σωστή ιεράρχηση των αναγκαίων βημάτων - Καμπανάκι από ΣΕΠΑΝ για την Αττική στην οποία παράγεται το 50% των απορριμμάτων της χώρας
Η Ελλάδα εξακολουθεί να θάβει το 85% των απορριμμάτων της, την ώρα που η Ευρώπη ζητά να μειωθεί το ποσοστό αυτό στο 10% μέχρι το 2035.
Πρόκειται αναμφίβολα για ένα φιλόδοξο στόχο -αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα η χώρα μας είναι κάτω από 20% στα ποσοστά ανακύκλωσης- αλλά απαραίτητο, αν θέλει να περάσει σε μια νέα εποχή βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, υιοθετώντας τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας.
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παραγωγής και Ανακύκλωσης (ΣΕΠΑΝ), με επικεφαλής την πρόεδρο Λένα Μπέλση, παρουσίασε χθες ένα σχέδιο «ρεαλιστικής μετάβασης» που βασίζεται σε τέσσερις άξονες άμεσης παρέμβασης: την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών, τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και την προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης.
