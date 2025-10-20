Ισχυρό momentum στη Wall Street με μίνι ράλι της Apple
Ισχυρό momentum στη Wall Street με μίνι ράλι της Apple
Κέρδη άνω του 1% για όλους τους δείκτες που πλησίασαν και πάλι κοντά στα ρεκόρ τους - Κερδισμένες οι τεχνολογικές
Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν έντονα ανοδικά τη Δευτέρα με τους δείκτες να πλησιάζουν και πάλι κοντά στα υψηλά τους, καθώς τα θετικά αποτελέσματα των εταιρειών και η χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα. Ιδιαίτερη δυναμική στη Wall Street έδωσε και το μίνι ράλι της Apple, η αξία της οποίας εκτοξεύτηκε κοντά στο ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 1,12% στις 46.706 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,07% στις 6.735 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,37% φτάνοντας τις 22.990 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά, σε μια συνεδρίαση όπου επικράτησε ευρύτερη αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς. H απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 3,986% και του 2ετούς στο 3,464%.
Το καλό κλίμα στην αγορά τροφοδοτείται από τα θετικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ανακοινώνουν οι περισσότερες εταιρείες διαψεύδοντας τις προηγούμενες επιφυλάξεις για τη δυσμενή επιρροή των δασμών Τραμπ.
Σύμφωνα με την Bank of America, μετά την πρώτη εβδομάδα της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, το 76% των 58 εταιρειών του δείκτη S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει έως τώρα στοιχεία έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα επίπεδα κερδοφορίας, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της πρώτης εβδομάδας (68%) του δευτέρου τριμήνου.
«Δόξα τω Θεώ για τη σεζόν των αποτελεσμάτων», σχολίασε η Κάλι Κοξ της Ritholtz Wealth Management, τονίζοντας πως τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη επαναφέρουν τη σταθερότητα στις αγορές ύστερα από εβδομάδες ανησυχίας για την έλλειψη νέων δεδομένων.
Για θετικές εκπλήξεις από το πεδίο των αποτελεσμάτων έκανε λόγο και η JPMorgan Chase, ενώ αναλυτές της Citi, της UBS και της Oppenheimer Asset Management σχολίασαν σε αναλύσεις τους ότι η ανοδική δυναμική των κερδών είναι πραγματική και διατηρήσιμη, καθώς οι εταιρείες δείχνουν ανθεκτικότητα απέναντι στους δασμούς και την επιβράδυνση της οικονομίας.
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα τους στα κρίσιμα αποτελέσματα των Big Tech που θα πάρουν την σκυτάλη τις επόμενες ημέρες. Ανάμεσα τους η Tesla, το Netflix, η Intel και η Texas Instruments.
Θετική επιρροή στην αγορά άσκησαν και οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης με την Κίνα. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι θεωρεί πως «τα πράγματα έχουν αποκλιμακωθεί» με την Κίνα και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ μέσα στην εβδομάδα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια συνάντηση Τραμπ-Σι, στο περιθώριο της συνόδου του APEC, στη Νότιο Κορέα
Οι δηλώσεις αυτές υποδήλωσαν στους επενδυτές ότι η απειλή του Τραμπ για επιβολή επιπλέον δασμού 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου ενδέχεται να μην υλοποιηθεί.
Πάντως, κομβικής σημασίας τις επόμενες ημέρες θα είναι και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που θα ανακοινωθούν τελικά την Παρασκευή με σημαντική χρονική καθυστέρηση λόγω του συνεχιζόμενου κυβερνητικού shutdown. Αν τα δεδομένα κινηθούν εντός προβλέψεων, θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά των αναλυτών πως η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της, την επόμενη εβδομάδα.
Σε αντίθετη περίπτωση μια νέα κάμψη δεν αποκλείεται, με τους περισσότερους αναλυτές να επισημαίνουν πάντως πως ήδη η διόρθωση των προηγούμενων ημερών αποτελεί ευκαιρία για νέες τοποθετήσεις.
Στην πλευρά των κερδισμένων, ξεχώρισε το ράλι της Apple που έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλά, με αποτέλεσμα η αποτίμηση της να πλησιάσει στο ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων, ένα επίπεδο που έχουν ξεπεράσει μέχρι σήμερα μόνο η Nvidia και η Microsoft. Κλειδί για την πορεία της στάθηκαν οι εξαιρετικές πωλήσεις των iPhone 17, που οδήγησαν και πολλούς αναλυτές να προχωρήσουν σε επί τα βελτίω αναθεώρηση των εκτιμήσεων τους για την πορεία της μετοχής της.
Επίσης, σημαντική άνοδο κατέγραψε η Cleveland-Cliffs, μετά την ανακοίνωση ότι προχωρεί σε στρατηγική επέκταση στην παραγωγή σπάνιων γαιών – έναν τομέα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Επίσης σημαντικά κέρδη σημείωσε η Super Micro Computer, η Robinhood Markets και η Moderna με το αγοραστικό ενδιαφέρον να τροφοδοτείται από προσδοκίες για νέες ανακοινώσεις στον τομέα των βιοτεχνολογικών θεραπειών και πιθανές συνεργασίες.
Στην αντίθετη πλευρά, στις χαμένες μετοχές της ημέρας, ξεχώρισε η AppLovin, η μετά από δημοσιεύματα για έρευνα της SEC σχετικά με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων, γεγονός που προκάλεσε επιφυλακτικότητα στους επενδυτές. Επίσης καθοδικά κινήθηκε η Oracle, καθώς η εταιρεία δεν ακολούθησε το ανοδικό ρεύμα των τεχνολογικών κολοσσών
Αντίστοιχα, υπό πίεση βρέθηκαν οι μετοχές της Seagate Technology και της Western Digital με τους επενδυτές να εκφράζουν ανησυχίες για την επιβράδυνση της ζήτησης σε προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων, καθώς η αγορά στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε λύσεις cloud και συστήματα υψηλής απόδοσης.
