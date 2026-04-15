Μεγάλο στοίχημα για φυσικό αέριο στην Ελλάδα, γεώτρηση σε βάθος 4.600 μέτρων με πιθανές ποσότητες έως 270 δισ. κυβικά μέτρα στο Ιόνιο
Στόχος η έναρξη του γεωτρητικού προγράμματος το Φεβρουάριο του 2027 - Στα 10 δισ. ευρώ προβλέπεται να φτάσουν τα δυνητικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από την εμπορική εκμετάλλευση του block 2 στο Ιόνιο σε βάθος 20 ετών
Στα 10 δισ. ευρώ προβλέπεται να φτάσουν τα δυνητικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από την εμπορική εκμετάλλευση του block 2 στο Ιόνιο σε βάθος 20 ετών, χωρίς να απαιτείται άμεση χρηματοδοτική συμμετοχή της ελληνικής πολιτείας από κρατικούς πόρους. Αυτό ανέφερε κατά την τελετή της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil, Energean, Helleniq Energy και της Stena Drilling που θα αναλάβει το πρόγραμμα γεωτρήσεων διάρκειας 60 ημερών ο κ. Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος της Energean.
Ο επικεφαλής της ελληνικής εταιρείας, η οποία είναι και ο operator του block 2 δήλωσε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχει κατατεθεί στο υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας η περιβαλλοντική μελέτη του έργου με στόχο να έχει εγκριθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου κάτι που θα επιτρέψει την έναρξη του γεωτρητικού προγράμματος το Φεβρουάριο του 2027.
Παράλληλα, η συνολική επένδυση - που εκτιμάται άνω των 5 δισ. ευρώ - αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Η δημιουργία 180 νέων θέσεων εργασίας, τόσο κατά την κατασκευαστική φάση όσο και στη λειτουργία των έργων, θα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες και θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας.
Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Ρήγα, η εταιρεία στοχεύει πλέον σε μια εκτεταμένη γεωλογική δομή, την οποία χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα υποσχόμενη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα που μπορεί να φτάνουν τα 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Για λόγους σύγκρισης, η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας ανέρχεται περίπου στα 6 δισ. κυβικά μέτρα, γεγονός που αναδεικνύει τη δυνητική σημασία της ανακάλυψης.
Όπως επισημάνθηκε, η πιθανότητα επιτυχίας της γεώτρησης ανέρχεται στο 16%, ποσοστό που θεωρείται σύνηθες για έργα αυτού του τύπου. Το επενδυτικό ρίσκο, πάντως, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία.
Αναφορά έγινε και σε διεθνή παραδείγματα, όπως αυτό του Ισραήλ όπου μετά από αρχικές απογοητευτικές ενδείξεις, η ανακάλυψη του κοιτάσματος Λεβιάθαν άλλαξε ριζικά την ενεργειακή εικόνα της χώρας.
Η προγραμματισμένη γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί σε βάθος περίπου 4.600 μέτρων, σε θαλάσσια περιοχή με βάθος νερού 840 μέτρα, καθιστώντας το έργο τεχνικά απαιτητικό.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην περιβαλλοντική διάσταση, καθώς τα έργα υλοποιούνται με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και με αξιοποίηση τεχνογνωσίας που έχει ήδη εφαρμοστεί επιτυχώς σε άλλες χώρες. Η πολυετής εμπειρία από αντίστοιχες δραστηριότητες, όπως στην περιοχή του Πρίνου, καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία του περιβάλλοντος και του τουριστικού προϊόντος.
Εμπειρία στις γεωτρήσειςΟ επικεφαλής της Energean που είναι και ο operator του θαλάσσιου μπλοκ μίλησε για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ερευνών υδρογονανθράκων υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης για το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας.
Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που ξεκίνησε το 2006, με στόχο την επανεκκίνηση της έρευνας υδρογονανθράκων στη χώρα.
Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν είναι άγνωστη στις γεωτρήσεις, καθώς αντίστοιχες προσπάθειες έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, η νέα φάση ερευνών διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς επικεντρώνεται σε βαθιά νερά και σε γεωλογικούς στόχους με πολύ μεγαλύτερο δυναμικό.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανακάλυψη του 1974, η οποία αποτέλεσε ορόσημο για την εγχώρια παραγωγή. Το συγκεκριμένο κοίτασμα πέρασε στα χέρια της εταιρείας το 2007 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να παράγει, ενώ εξετάζεται και η αξιοποίησή του ως υπόγειας αποθήκης διοξειδίου του άνθρακα.
Επενδύσεις 4 δισ. ευρώΣύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί από την Energean πάνω από 4 δισ. ευρώ στην Ανατολική Μεσόγειο για την ανάπτυξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10 γεωτρήσεις σε βαθιά νερά, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
Καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο των ερευνών έχουν διαδραματίσει οι σύγχρονες τρισδιάστατες σεισμικές μελέτες (3D), οι οποίες επέτρεψαν την ακριβέστερη χαρτογράφηση του υπεδάφους και τον εντοπισμό μεγάλων γεωλογικών δομών.
Το εγχείρημα, εφόσον στεφθεί με επιτυχία, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τα δεδομένα της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
