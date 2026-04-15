Πιερρακάκης στο CNBC: Ενδεχομένως η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία

Σε μια κρίσιμη αποτίμηση της διεθνούς οικονομικής και ενεργειακής συγκυρίας προχώρησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC και τη δημοσιογράφο Κάρεν Τσο.Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup προειδοποίησε για τις πρωτοφανείς διαστάσεις της τρέχουσας κρίσης, αναλύοντας ταυτόχρονα τις αντοχές της Ευρώπης και τα αναγκαία δημοσιονομικά αντίμετρα.Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ο αντίκτυπος της παρούσας κατάστασης είναι εξαιρετικά σημαντικός, υιοθετώντας την εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ότι βρισκόμαστε μπροστά στην ενδεχομένως μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία.Ο υπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το αμέσως επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι ο Απρίλιος μπορεί να αποδειχθεί πιο προβληματικός από τον Μάρτιο. Όπως τόνισε:• τα τελευταία φορτία που αναχώρησαν στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένονται έως τις 20 Απριλίου, κάτι που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο αισθητές στις αγορές σύντομα.• ακόμη και αν υπάρξει άμεση διπλωματική λύση, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία θα λειτουργεί πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα.• ήδη έχουν επηρεαστεί 80 ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, με το ένα τρίτο αυτών να έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα.Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις του ΔΝΤ για ανάπτυξη μόλις 1,1% στη ζώνη του ευρώ, ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις άμυνες της Ευρώπης.Η Ευρώπη είναι σε καλύτερη μοίρα από το 2022 λόγω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και των επενδύσεων σε υποδομές, όπως τόνισε. Το 43% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές, αν και η εξάρτηση από εισαγωγές παραμένει υψηλή, στο 57%.Ωστόσο υπογράμμισε ότι, αν και παρατηρείται χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλός πληθωρισμός, «δεν βρισκόμαστε ακόμη σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού», το οποίο χαρακτήρισε ως το χείριστο σενάριο.