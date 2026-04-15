BofA: Επιδεινώθηκαν οι προσδοκίες των επενδυτών για την παγκόσμια οικονομία, καθοριστικός ο ρόλος των τιμών ενέργειας
Νίκος Μελαχροινός
Η τελευταία έρευνα Fund Manager Survey της Bank of America αποτυπώνει μια σαφή επιδείνωση των προσδοκιών των επενδυτών για την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, ενισχύει τους φόβους για ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού, ενώ οι αγορές καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα πιο αβέβαιο μακροοικονομικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 36% των επενδυτών εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα επιβραδυνθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απαισιοδοξία από τον περασμένο Αύγουστο.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο αρνητική για την Ευρώπη, όπου το 25% των συμμετεχόντων προβλέπει επιβράδυνση, σε αντίθεση με τον Φεβρουάριο, όταν η πλειοψηφία ανέμενε επιτάχυνση της ανάπτυξης. Παρά τις ανησυχίες, τα σενάρια ύφεσης παραμένουν περιορισμένα, με το 79% να θεωρεί απίθανη μια ύφεση τον επόμενο χρόνο.

Καθοριστικό ρόλο στις ανησυχίες διαδραματίζουν οι τιμές της ενέργειας. Το 61% των επενδυτών εκτιμά ότι το πετρέλαιο Brent θα παραμείνει πάνω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του έτους, με το 71% να προβλέπει αύξηση του πυρήνα του πληθωρισμού στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, ο στασιμοπληθωρισμός αναδεικνύεται στο κυρίαρχο μακροοικονομικό σενάριο για το 58% των ερωτηθέντων, ενώ αυξάνονται και οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια και αποδόσεις ομολόγων.

