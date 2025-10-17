Προοπτική για τζίρο €3,4 δισ. σε πληροφορική και κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα έως το 2029
Προοπτική για τζίρο €3,4 δισ. σε πληροφορική και κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα έως το 2029
Το cyber security εξελίσσεται... σε «ατμομηχανή» για την ανάπτυξη του κλάδου, καθώς τρέχει με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μ.ό. της Ε.Ε. - Τι αναφέρουν οι τελευταίες έρευνες
Αυξάνουν ταχύτητες πληροφορική και κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία και τις προβλέψεις ειδικών μελετών, που «απαντούν» στις όποιες ανησυχίες για πιθανή «κόπωση» στα έσοδα του κλάδου κατά την «μετά RRF εποχή».
Άνοδος και όχι πτώση προκύπτει στις εκτιμήσεις για την πορεία των μεγεθών της τεχνολογικής αγοράς σε βάθος χρόνου τουλάχιστον μιας 4ετίας, καθώς οι επιμέρους αναφορές σε διάφορους τομείς δραστηριότητας «μιλούν» είτε για το 2028 είτε για το 2029.
Αθροιστικά λοιπόν, για την πληροφορική (υπηρεσίες και λύσεις) και την κυβερνοασφάλεια, η «πίτα» αναμένεται να εκτιναχθεί στη χώρα μας από 2,170 δισ. ευρώ το 2024 σε μια αξία ύψους τουλάχιστον 3,417 δισ. ευρώ το 2029, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε μια θεαματική αύξηση 1,247 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 57,5%.
