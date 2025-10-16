ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή
Διαπιστώθηκε η μη έκδοση 45.200 αποδείξεων και τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ
Ενός ...ΟΠΕΚΕΠΕ, μύρια έπονται! Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.
Από τον έλεγχο σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 45.200 αποδείξεων και τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά .
Μάλιστα, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο.
Αυτές είναι:
* 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο
* 7 κέντρα στο Κιλκίς
* 4 κέντρα στη Λάρισα
* από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα
* από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη
Ειδήσεις σήμερα:
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
Από τον έλεγχο σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 45.200 αποδείξεων και τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά .
Μάλιστα, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο.
Αυτές είναι:
* 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο
* 7 κέντρα στο Κιλκίς
* 4 κέντρα στη Λάρισα
* από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα
* από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη
Ειδήσεις σήμερα:
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα