HSBC: Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει – Ανάπτυξη άνω του 2% έως το 2027, σταθερή πτώση χρέους και ανεργίας
Το ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027 - Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους: στο 129,4% το 2027 - Μείωση πληθωρισμού στο 2,3% σε ορίζοντα διετίας - Οι τρεις βασικοί κίνδυνοι
Η HSBC προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% την περίοδο 2025-2027, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία έκθεση «European Economics Q4 2025» του οίκου (Simon Wells και ευρωπαϊκή ομάδα οικονομολόγων), το ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, μετά από μια πενταετία συνεχούς ανάκαμψης που ξεκίνησε το 2021.
Η δημοσιονομική εικόνα της χώρας παραμένει υγιής και πειθαρχημένη. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο –1,8% του ΑΕΠ το 2025, υποχωρώντας περαιτέρω στο –1,6% το 2026 και –1,5% το 2027. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους συνεχίζεται εντυπωσιακά: 209,4% του ΑΕΠ το 2020, 197,3% το 2021, 177,0% το 2022, 163,9% το 2023, 153,6% το 2024, 143,4% το 2025, 135,9% το 2026 και 129,4% το 2027. Η HSBC χαρακτηρίζει τη μείωση αυτή «σημαντική και διατηρήσιμη», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που συνδυάζουν σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί από 3,0% το 2024 σε 2,8% το 2025, 2,2% το 2026 και 2,3% το 2027, διατηρούμενος κοντά στον στόχο της ΕΚΤ και σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα κρίσης του 2022 (9,3%). Η HSBC σημειώνει ότι η πτώση των επιτοκίων και η σταθεροποίηση του ενεργειακού κόστους στηρίζουν τη μεταστροφή σε συνθήκες χαμηλότερου πληθωρισμού και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.
