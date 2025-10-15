Στουρνάρας: Νωρίς να μιλάμε για ανανέωση της θητείας μου – Η Ελλάδα σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης

O διοικητής της ΤτΕ δήλωσε ότι η θητεία του λήγει το 2026 και πως είναι νωρίς να συζητείται η ανανέωσή της - H Ελλάδα έχει ανάπτυξη πάνω από 2% και τόσο θα είναι και τα επόμενα χρόνια