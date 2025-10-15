Στουρνάρας: Νωρίς να μιλάμε για ανανέωση της θητείας μου – Η Ελλάδα σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης
O διοικητής της ΤτΕ δήλωσε ότι η θητεία του λήγει το 2026 και πως είναι νωρίς να συζητείται η ανανέωσή της - H Ελλάδα έχει ανάπτυξη πάνω από 2% και τόσο θα είναι και τα επόμενα χρόνια
Η συζήτηση για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τη δική του θητεία, βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Με φόντο τη συζήτηση για την πορεία των επιτοκίων, τον πληθωρισμό και τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα, ο κεντρικός τραπεζίτης μίλησε για τη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας, τη σταθερότητα που έχει επιτευχθεί μετά την κρίση και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων.
«Η θητεία μου λήγει τον Ιούλιο του 2026, οπότε είναι νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο», σχολίασε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 και απαντώντας στη φημολογία περί ανανέωσης της θητείας του.
«Η εντολή που έχουμε από τη Γερμανία είναι να εξειδικεύουμε την οικονομική πολιτική. Είμαστε σε νέα εποχή» σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι «στην πολιτική μπήκα στη διάρκεια της κρίσης και συνεργάστηκα με τρία κόμματα. Ήταν μια δύσκολη εποχή, αλλά δεν πήγαμε άσχημα».
Σε ερώτηση για τη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια και τις καταθέσεις, εξήγησε ότι «αυτό οφείλεται στα κόστη των τραπεζών, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στις προβλέψεις για νέα δάνεια». Όπως είπε, «δημιουργείται ανάγκη για ένα περιθώριο, το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ρευστότητα», προσθέτοντας ότι «ένας ισχυρότερος ανταγωνισμός θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα».
Αναφορικά με πιθανές συγχωνεύσεις τραπεζών, τόνισε πως «θέλουμε περισσότερες τράπεζες, όχι λιγότερες. Προωθούμε την εξωστρέφεια του τραπεζικού συστήματος».
