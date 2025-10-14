Η Metlen προχωρά στην τελική φάση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Hirwaun στην Βρετανία
Η Metlen προχωρά στην τελική φάση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Hirwaun στην Βρετανία
Πρόκειται για έναν από τους τρεις νέους σταθμούς OCGT που κατασκευάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εταιρεία Drax
Σημαντικά ορόσημα πέτυχε η Metlen με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρώτης Έναυσης του Αεριοστρόβιλου (Gas Turbine First Fire) και της Λειτουργίας στη Μέγιστη Φόρτιση (Base Load operation) στον Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Hirwaun, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις νέους σταθμούς ανοιχτού κύκλου αεριοστρόβιλου (OCGT) που κατασκευάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εταιρεία Drax.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Metlen, τα ορόσημα αυτά σηματοδοτούν την έναρξη της τελικής φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας (commissioning), επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία των συστημάτων και την ετοιμότητα του σταθμού για ασφαλή εμπορική λειτουργία.
Ο σταθμός Hirwaun, μαζί με τους δύο άλλους σταθμούς OCGT που κατασκευάζει η Metlen για την Drax, αναμένεται να παρέχουν επαρκή ηλεκτρική ενέργεια κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης ή όταν δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο άνεμος και ο ήλιος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ο σταθμός Hirwaun θα προσφέρει ευέλικτη και άμεση ηλεκτροπαραγωγή, που θα συμβάλλει στη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα.
«Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει την υψηλή εξειδίκευση της Metlen στην υλοποίηση σύνθετων έργων ενεργειακών υποδομών στρατηγικής σημασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο», καταλήγει η εταιρική ανακοίνωση.
