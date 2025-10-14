Η Metlen προχωρά στην τελική φάση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Hirwaun στην Βρετανία

Πρόκειται για έναν από τους τρεις νέους σταθμούς OCGT που κατασκευάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εταιρεία Drax